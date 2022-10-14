Спусковой крючок: почему дети становятся хладнокровными убийцами

Фото: Пресс-служба СУ СК РФ по Саратовской области

В Саратове 13 октября около 18:30 в квартиру на улице Батавина с работы вернулась мать двух девочек. Одной дочке 10 лет, второй — 14. Когда женщина зашла на кухню, она увидела, что ее младший ребенок лежит на полу. В ту же секунду мама вызвала полицию и скорую. Прибывшие врачи констатировали смерть девочки. Что известно об этой трагедии и почему дети начинают убивать — в материале «Вечерней Москвы».

Недолюбливала

По факту преступления было возбуждено уголовное дело по статье «Убийство малолетнего, совершенное с особой жестокостью».

Вскоре следователи выяснили, что старшая сестра, мать и бабушка погибшей ушли из дома одновременно по своим делам, оставив в квартире 10-летнего ребенка одного.

По одной из версий, раньше всех домой вернулась 14-летняя девочка-подросток. В какой-то момент она облила младшую родственницу кипятком, а после 19 раз ударила ножом, сообщило издание «Саратов 24» со ссылкой на свой источник. После этого подозреваемая оделась и ушла из квартиры.

Шум в квартире пострадавшей услышали соседи и позвонили матери, которая вернулась домой и обнаружила тело дочери.

Позже старшую дочь задержали по подозрению в совершении преступления. Вскоре подросток, по неподтвержденным данным, во всем признался. Свой поступок она объяснила тем, что недолюбливала младшую сестру.

Примечательно, что в день трагедии в подъезде не работали камеры, установленные в домофоне.

Младшую любили больше

Соседи и очевидцы в связи с произошедшим рассказали представителям СМИ, что семья была благополучной, никаких ссор между ними не было.

— Они никогда между собой не скандалили. Ребятишки адекватные, хорошие. Дети здесь постоянно бегали, — рассказал сосед в интервью телеканалу РЕН ТВ. Он отметил, что члены семьи постоянно здоровались, встретившись с ним на лестничной клетке.

Это подтвердила и уполномоченный по правам ребенка в Саратовской области Татьяна Загородняя.

— Семья — абсолютно обычная, нормальная, не стояла на учете, — отметила Загородняя.

Есть и другое мнение на этот счет. Знакомая подозреваемой рассказала изданию Газета.ру, что между сестрами отношения были «так себе». Старшая дочь считала, что ее любили меньше.

— Она хоть и не агрессивная была, но если ее достать, то могла и ударить. Иногда в шутку, иногда нет. Может быть, ее довела сестра, — рассказала девушка.

По ее словам, подозреваемая увлекалась прочтением пугающих текстов в интернете, аниме, а иногда и резала себя.

Любая мелочь могла стать «спусковым крючком»

Чтобы понять, что могло подтолкнуть подростка к преступлению, «ВМ» поговорила с руководителем отделения социальной психиатрии детей и подростков НМИЦ психиатрии и наркологии имени В. П.Сербского, врачем-психотерапевтом, доктором медицинских наук Львом Пережогиным.

Эксперт рассказал, что преступления, совершенные детьми, к счастью, можно назвать штучным событием и в последнее время тяжесть таких правонарушений снижается год от года. Но если ребенок совершил преступление, то у такого поступка может быть несколько причин.

Например, ребенок мог быть психически нездоров. Об этом смогут сказать специалисты после проведения психолого-психиатрической экспертизы, которую назначит следователь по делу.

Если девочка психически здорова, подобные действия могли вылиться из нездоровой ситуации в семье или быть результатом «последней капли» в остром конфликте. Врач пояснил, что затяжные ссоры развиваются по принципу маховика и мелкие перебранки со временем могут перерасти в импульсивные необдуманные поступки. В такой ситуации любая мелочь может стать «спусковым крючком».

Также доктор медицинских наук обратил внимание на то, что девочка могла просто хотеть сделать обидчице больно. То есть ребенок мог не осознавать последствий своих действий и умысла убить сестру у подозреваемой могло и не быть.

Пережогин отметил, что такие конфликты не возникают на пустом месте. Если родители занимаются детьми, то пропустить изменения в характере отпрыска невозможно.

— В вопросах здоровья как психического, так и физического, нет такого понятия «слишком рано обращаться к врачу». Как только появилась температура, следует идти к специалисту. Такой же принцип существует и в психотерапии, — подчеркнул эксперт.

Резюмируя, эксперт посоветовал незамедлительно обращаться к врачу, если родители заметили хоть какие-то нездоровые изменения в поведении своего чада.