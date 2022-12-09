Преступление и наказание: что известно о виновниках крупного пожара в Химках

Фото: Сергей Ведяшкин / АГН Москва

Россия, Московская область, Химки, Ленинградское шоссе, 23-й километр, к1 Карта всех событий

В пятницу в районе шести утра крупный пожар произошел в ТЦ «Мега Химки». Огонь, распространившийся на площади 7000 квадратных метров, практически полностью уничтожил местный гипермаркет OBI. Не обошлось и без жертв: погиб охранник ТЦ. О том, как такое могло произойти, кто в этом виноват и что ему грозит, — в материале «Вечерней Москвы».

А был ли сварщик?

В начале СМИ сообщали, что крупный пожар мог стать результатом умышленного поджога. Однако достаточно быстро эту версию опровергли прибывшие на место правоохранительные органы.

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По другой версии, причиной возгорания могла стать неисправная проводка, в которой произошло короткое замыкание. Эту версию никто не опроверг, однако позже официальной причиной пожара назвали неосторожность при проведении сварочных работ.

Причем ряд СМИ тут же назвал виновников: якобы ремонтными работами по укреплению кровли занималась некая компания «Дельта-строй», работники которой и не учли расположение горючих материалов при сварке.

Вскоре генеральный директор названной выше фирмы поспешил сообщить, что его организация никакого отношения к проведению работ на объекте не имела. Более того, компания, по словам руководителя, вовсе не оказывает подобных услуг.

Тем временем сотрудники СК ищут ответственных лиц, отвечавших за проведение работ и самих рабочих.

Рекордные убытки

Огонь быстро распространился по всему зданию, в результате чего гипермаркет был практически полностью уничтожен. Причин тому сразу несколько. Во-первых, по сообщению МЧС, достаточно быстро рухнула кровля здания, поврежденная огнем, что обеспечило очаги возгорания доступом к кислороду. Также этому поспособствовало наполнение полок магазина: OBI продавал строительные материалы, среди которых много горючих и легковоспламеняющихся товаров. Об этом высказался эксперт по безопасности МЧС Михаил Макеев в беседе с корреспондентом «ВМ».

— В данном случае в торговом центре находилось много горючих материалов. Там температура была гораздо выше, чем на улице, материалы сухие, — добавил специалист.

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Из-за столь крупного пожара компания потерпела рекордные для России убытки. Всероссийский союз страховщиков оценил потери ТЦ «Мега Химки» в 20 миллиардов рублей.

— По предварительным данным, ущерб от пожара в торговом комплексе «Мега Химки» можно оценить в размере 20 миллиардов рублей. Отметим, что это рекордная сумма страхового убытка для подобных объектов в России, — заявила представитель организации.

И кому-то придется за это ответить перед законом. По факту пожара Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье «Выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности», а прокуратура области проводит проверку.

Многомиллиардные иски и тюрьма

Кого бы ни обвинили в организации пожара, ему вряд ли удастся избежать наказания. О том, что грозит виновным, корреспонденту «ВМ» рассказал заслуженный адвокат РФ, член Общественной палаты Москвы Дмитрий Краснов.

По его словам, если версия о сварочных работах подтвердится, то за пожар перед законом ответит компания-подрядчик и сварщики. Эксперт заявил, что рабочим может грозить как штраф в размере от 100 тысяч рублей, так и лишение свободы до шести лет.

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Компанию, чьи сотрудники проводили работы, могут наказать в том случае, если будет доказан факт допущения нарушения техники безопасности. Также с некоторой долей вероятности фирме придется возмещать нанесенный гипермаркету ущерб.

Между тем вопросы у надзорных ведомств возникали и к самому зданию гипермаркета. Например, во время последней проверки сотрудники МЧС обнаружили более 50 нарушений. Подробнее об этом «ВМ» писала в специальном материале.