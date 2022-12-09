Преступление и наказание: что известно о виновниках крупного пожара в Химках

В пятницу в районе шести утра крупный пожар произошел в ТЦ «Мега Химки». Огонь, распространившийся на площади 7000 квадратных метров, практически полностью уничтожил местный гипермаркет OBI. Не обошлось и без жертв: погиб охранник ТЦ. О том, как такое могло произойти, кто в этом виноват и что ему грозит, — в материале «Вечерней Москвы».
В начале СМИ сообщали, что крупный пожар мог стать результатом умышленного поджога. Однако достаточно быстро эту версию опровергли прибывшие на место правоохранительные органы.
По другой версии, причиной возгорания могла стать неисправная проводка, в которой произошло короткое замыкание. Эту версию никто не опроверг, однако позже официальной причиной пожара назвали неосторожность при проведении сварочных работ.
Причем ряд СМИ тут же назвал виновников: якобы ремонтными работами по укреплению кровли занималась некая компания «Дельта-строй», работники которой и не учли расположение горючих материалов при сварке.
Вскоре генеральный директор названной выше фирмы поспешил сообщить, что его организация никакого отношения к проведению работ на объекте не имела. Более того, компания, по словам руководителя, вовсе не оказывает подобных услуг.
Тем временем сотрудники СК ищут ответственных лиц, отвечавших за проведение работ и самих рабочих.
Огонь быстро распространился по всему зданию, в результате чего гипермаркет был практически полностью уничтожен. Причин тому сразу несколько. Во-первых, по сообщению МЧС, достаточно быстро рухнула кровля здания, поврежденная огнем, что обеспечило очаги возгорания доступом к кислороду. Также этому поспособствовало наполнение полок магазина: OBI продавал строительные материалы, среди которых много горючих и легковоспламеняющихся товаров. Об этом высказался эксперт по безопасности МЧС Михаил Макеев в беседе с корреспондентом «ВМ».
— В данном случае в торговом центре находилось много горючих материалов. Там температура была гораздо выше, чем на улице, материалы сухие, — добавил специалист.
Из-за столь крупного пожара компания потерпела рекордные для России убытки. Всероссийский союз страховщиков оценил потери ТЦ «Мега Химки» в 20 миллиардов рублей.
— По предварительным данным, ущерб от пожара в торговом комплексе «Мега Химки» можно оценить в размере 20 миллиардов рублей. Отметим, что это рекордная сумма страхового убытка для подобных объектов в России, — заявила представитель организации.
И кому-то придется за это ответить перед законом. По факту пожара Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье «Выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности», а прокуратура области проводит проверку.
Кого бы ни обвинили в организации пожара, ему вряд ли удастся избежать наказания. О том, что грозит виновным, корреспонденту «ВМ» рассказал заслуженный адвокат РФ, член Общественной палаты Москвы Дмитрий Краснов.
По его словам, если версия о сварочных работах подтвердится, то за пожар перед законом ответит компания-подрядчик и сварщики. Эксперт заявил, что рабочим может грозить как штраф в размере от 100 тысяч рублей, так и лишение свободы до шести лет.
Компанию, чьи сотрудники проводили работы, могут наказать в том случае, если будет доказан факт допущения нарушения техники безопасности. Также с некоторой долей вероятности фирме придется возмещать нанесенный гипермаркету ущерб.
Между тем вопросы у надзорных ведомств возникали и к самому зданию гипермаркета. Например, во время последней проверки сотрудники МЧС обнаружили более 50 нарушений. Подробнее об этом «ВМ» писала в специальном материале.