«И в горе, и в радости»: как убийство в коммунальной квартире сломало три жизни

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Москва, Новослободская улица Карта всех событий

13 ноября 2022 года в коммунальной квартире на Новослободской улице повздорили соседи. Однако эта история не похожа на сюжет фильма «Покровские ворота», романтизировавшего соседство разных людей. В реальности ссора переросла в жестокое убийство, подкуп судьи и три загубленных жизни. Подробнее о судьбе каждого жильца коммуналки в центре столицы — в материале «Вечерней Москвы».

Из очевидцев в подсудимые

История началась в коммунальной квартире на Новослободской улице вечером 13 ноября. Местный житель Дорж Дашицыренов в очередной раз стал свидетелем ссоры матери с пожилым соседом и вступился за родительницу. В процессе выяснения отношений мужчина потерял над собой контроль, схватился за нож и ударил обидчика. От полученных ран 63-летний сосед скончался на месте.

После этого мать с сыном успокоились, чуть-чуть прибрались и пошли ужинать в кафе. Вернувшись домой, семья решила лечь спать и разобраться со всем утром.

На следующий день Дашицыренов обратился в полицию. Он заявил, что была вынужденная оборона. Но следователи ему не поверили. Они быстро поняли, что Дорж врет. Молодого человека задержали и возбудили уголовное дело по статье «Убийство».

Семья на скамье подсудимых

Расследование и судебные тяжбы длились более двух месяцев. 27 января 2023 года суд признал Дашицыренова виновным в убийстве и приговорил его к семи годам колонии строгого режима.

Это дело примечательно тем, что в процессе пришлось полностью менять состав — от адвокатов до судьи. Дело в том, что мать обвиняемого, пытаясь помочь своему сыну, попробовала подкупить судью и предложила ему 300 тысяч рублей за более мягкое решение.

Это преступление заметил помощник судьи и сообщил в правоохранительные органы. В результате заботливая мать оказалась на скамье подсудимых, а бывший уже судья по процессу ее сына — среди свидетелей.

Ниже нижней границы

По данному факту было возбуждено уголовное дело по статье «Покушение на дачу взятки должностному лицу в особо крупном размере». Женщину отправили под домашний арест.

Наказание по данному пункту статьи Уголовного кодекса предполагает от восьми до пятнадцати лет лишения свободы. Однако суд принял решение отправить женщину в колонию всего на пять лет. Такое смягчение было вызвано тем, что подсудимая является инвалидом третьей группы, воспитывает сына с такими же проблемами со здоровьем, а также содержит 87-летнего отца-пенсионера.

— Принимая во внимание эти обстоятельства, суд также не стал накладывать на подсудимую штраф или запрет определенной деятельности, — прокомментировал приговор адвокат подсудимой Алексей Цыганов.

Однако, несмотря на смягчение, до вступления приговора в силу меру пресечения женщине изменили: ее заключили под стражу в зале суда.

— Она отреагировала на это негативно: в тюрьму не каждый день забирают. Не столь важно, что дали срок ниже нижнего порога, любой приговор был бы встречен без радости, — рассказал адвокат подсудимой Цыганов.

По словам Цыганова, муж и отец осужденных, просит адвоката обжаловать приговоры.