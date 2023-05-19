Попросили помочь государству: как мошенники лишили столичную пенсионерку квартиры и всех сбережений

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В Москве снова разыгралась детективная история, в которой полиция предложила простой пенсионерке помочь им с поимкой опасных мошенников. Пожилая женщина добросовестно выполняла все требования «правоохранителей» и в результате лишилась квартиры и всех сбережений. Ведь как обычно и бывает в таких историях, полицейские оказались аферистами, а бабушка — не спецагентом, а жертвой. О том, как столичная учительница Елена Ещенко лишилась всего имущества, — в материале «Вечерней Москвы».

Новая жертва старой схемы

Аферисты действовали по давно известной схеме: 70-летнему ветерану труда — Елене Робертовне позвонил неизвестный и представился сотрудником службы безопасности Центробанка. Он рассказал, что на пенсионерку оформили кредит на крупную сумму. Аферист заверил, что в банке понимают, что это сделали мошенники, и попросил учительницу английского языка помочь с поимкой преступников. Для этого он связал Ещенко с «сотрудником следственного комитета», который сообщил пенсионерке инструкции «для поимки злоумышленника с поличным». Для большей убедительности злоумышленники прислали фотографии своих удостоверений, которые, как позже выяснилось, были поддельными.

Пенсионерку попросили взять настоящий кредит на 12 миллионов рублей, сдать все золото в ломбард и все деньги вместе с «гробовыми сбережениями» перевести на указанные счета.

— Они говорили, что я помогаю государству, и обещали мне все это возместить, и я поверила, — посетовала пенсионерка.

При этом пожилому «спецагенту» запретили рассказывать о происходящем кому бы то ни было, чтобы не разглашать тайну следствия. И пригрозили статьей УК РФ.

— Она не рассказывала, как у нее дела, просто говорила, что все сложно и плохо. И добавляла: «Девчонки, сейчас я все решу, все будет хорошо, потом уже все расскажу, сейчас пока ничего не буду говорить», — вспомнила подруга пострадавшей.

После того как пенсионерка отдала все деньги и ценности, ей сообщили, что у нее пытаются отнять трехкомнатную квартиру в Таганском районе. Для того чтобы избежать этого, нужно было срочно «фиктивно продать» недвижимость. Выглядело все реалистично: для завершения операции обязательно нужно было отозвать бумагу из МФЦ о запрете проведения операций с квартирой, предоставить справку о вменяемости, а после — выписаться из квартиры. Даже легенду для Ещенко придумали: пенсионерка сообщила, что уезжает за границу.

— Они сказали, что когда покупатель придет в квартиру, внизу будет дежурить машина от Следственного комитета и его повяжут прямо на месте, — рассказала пенсионерка.

Продали квартиру за шесть миллионов вместо 15, и эти деньги Елена Робертовна также перевела «правоохранителям». После этого операция внезапно завершилась: следователь и сотрудник Центробанка испарились и больше не выходили на связь. А пенсионерка осталась ни с чем.

«Двойная защита»

Спустя время Елене Робертовне пришла телеграмма от нового владельца квартиры о том, что в течение месяца она должна освободить помещение и вывезти из него свои вещи. В этот момент пенсионерка поняла, что ее обманули, и обратилась в полицию.

— И только через месяц женщина поняла, что стала жертвой мошенников, после чего обратилась в полицию. По данному факту было возбуждено уголовное дело в отношении неустановленных лиц, — резюмировал обстоятельства дела начальник УИиОС ГУ МВД России по городу Москве Владимир Васенин.

Друзья, коллеги и бывшие ученики наняли адвоката, который сейчас работает по уголовному делу. Однако вскоре потерпевшей пришлось менять защитников. Пенсионерка заподозрила специалиста в игре против нее.

— На одном из судебных заседаний была показана расписка, что я не имею претензий к новому владельцу моей квартиры, хотя я ее не писала. Я уже не молода, но еще не выжила из ума. Я потребовала провести графологическую экспертизу, но мой адвокат попыталась меня отговорить, — рассказала Елена Ещенко.

В данный момент над делами пенсионерки работают уже два других адвоката, и, по словам женщины, дела обстоят не слишком хорошо.

— Новый владелец подал иск в мой адрес, чтобы меня насильно вышвырнули из квартиры, в которой я прожила последние 50 лет. Я жила здесь с матерью, пока она была жива, здесь же со мной проживал и покойный сын. Теперь я осталась одна. У меня украли все, ведь из-за мошенников я продала все золото и отдала все сбережения. Если меня выселят, то останется один вариант — дом престарелых, — посетовала Елена Робертовна.

Новые правозащитники обещают москвичке, что будут за нее бороться, и уже готовят встречный иск. Что касается расследования уголовного дела, то в данный момент подозреваемых ищут, но никаких результатов пока нет.