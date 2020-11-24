Захват детей в Колпине. Что известно о подозреваемом

Фото: ТАСС / Петр Ковалев

В Колпине под Санкт-Петербургом в доме 73 по улице Пролетарской 24 ноября мужчина взял в заложники шестерых детей, трое из которых — его собственные. Младшему из заложников три года, старшему — 15 лет. По информации пресс-службы ГУ МВД РФ по Санкт-Петербургу, про инцидент в полицию сообщила жена нарушителя. После нескольких часов переговоров он сдался полиции. «Вечерняя Москва» собрала все, что известно о происшествии.

По имеющейся информации, мужчину зовут Денис Бельтюков, ему 38 лет, он состоит на учете в психоневрологическом диспансере и принимает препараты, влияющие на психику. Постоянно проживает Бельтюков в Архангельске, а в Санкт-Петербург приехал два года назад.

Как сообщают местные СМИ, около трех лет назад к Бельтюкову приходили судебные приставы, они пытались взыскать с него имеющуюся задолженность по кредиту в размере 30 тысяч рублей. Предположительно, финансовые проблемы у семьи так и не разрешились, что и могло стать одной из причин агрессивного поведения мужчины.

Фото: ТАСС / Петр Ковалёв

По заявлению районной администрации, семья Бельтюковых курировалась Центром помощи семье и детям Колпинского района. В начале ноября у отца семейства началось обострение, и он посещал клинику.

— Две недели назад у папы уже было пограничное состояние. Специалисты сопроводили его в медучреждение, где были даны рекомендации по приему препаратов. Принимал он их или не принимал, не знаем, — рассказали «Фонтанке» в пресс-службе администрации Колпинского района.

По сообщениям СМИ, гражданин находился в состоянии опьянения, он не выдвигал никаких требований, при этом угрожал убить детей с помощью топора. Кроме того, злоумышленник якобы говорил, что ему изменила жена, которая сумела убежать из квартиры, и он желает ее смерти. Очевидцы сообщали, что видели Бельтюкова в проеме окна с ножом, который он держал у горла ребенка.

По факту произошедшего следователи возбудили уголовное дело по статье о незаконном лишении свободы.

— Главным следственным управлением по Санкт-Петербургу возбуждено уголовное дело по признакам преступлений, предусмотренных 127 УК РФ («Незаконное лишение свободы»), то есть незаконное удержание детей в квартире, — сказала представитель Следственного комитета в эфире телеканала «Санкт-Петербург».

В настоящий момент решается вопрос об избрании в отношении мужчины меры пресечения. Дело было возбуждено по заявлению жены подозреваемого.

Дети, которые несколько часов находились в заложниках у мужчины, после освобождения в порядке. Позже их состояние оценят медики. Об этом сообщил журналистам глава администрации Колпинского района Анатолий Повелий.

Как рассказал «Вечерней Москве» врач-психиатр, психолог, кандидат медицинских наук Даниил Покровский, захвативший в заложники детей, судя по всему, бредил.

— Не факт, что жена действительно изменяла этому мужчине. Его умозаключения могут быть бредом — это обычные неправильные суждения, возникшие на основе болезни. Больной не принимает критику и не поддается переубеждению. Прогноз при подобных брутальных формах неблагоприятен. На профессиональном сленге таких пациентов психиатры называют «плохой больной», — пояснил врач.

Покровский заметил, что многое зависит от характера. Он напомнил, что Зигмунд Фрейд говорил: «Характер — это судьба». Человек с плохим характером, по словам психиатра, делает плохой жизнь себе и тем, кто с ним рядом.

— Человека, имеющего психические проблемы, можно сравнить с ребенком. Сумасшедший не контролирует свои мысли и поступки, он как дитё. Он безответственно потакает своим желаниям и нередко живет так, как хочет, не расставляя приоритеты и иногда даже не понимая временные рамки, — добавил доктор.

Собеседник «Вечерней Москвы» подчеркнул, что данный больной, по его мнению, выпал из поля зрения медучреждения. Он счел вполне вероятным, что обострению болезни могли способствовать и финансовые проблемы Бельтюкова, в том числе требования вернуть долг.

Врач сообщил, что помощь психиатра, если больной не вступил в конфликт с законом, оказывается на добровольной основе. Теперь в соответствии со статьей 29 «Закона о психиатрической помощи», по словам Покровского, этот гражданин будет подвергнут лечению независимо от его желания, ведь его состояние представляет опасность и для него, и для окружающих.

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