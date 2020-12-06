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Может быть условный срок: адвокат рассказал, что грозит стрелявшему в школьницу полицейскому в Москве
Фото: ГУ Следственного комитета по Санкт-Петербургу

Может быть условный срок: адвокат рассказал, что грозит стрелявшему в школьницу полицейскому в Москве

Камран Гасанов

Происшествия

Адвокат Равиль Искандеров назвал меру ответственности, которая грозит полицейскому, ранившему несовершеннолетнюю девушку из травматического оружия. По его мнению, срок наказания может варьироваться от 3 до 5 лет тюрьмы, но он может быть условным.

— По данному факту, думаю, ему грозит до пяти лет лишения свободы. Но если он ранее не привлекался к уголовной ответственности и есть смягчающие обстоятельства, то ему дадут три года условно. Это, как правило, из практики, — сказал Искандеров в беседе с «Вечерней Москвой».

Адвокат также отметил, что правонарушителю нужно будет «в срочном порядке загладить вину перед девочкой» и возместить ущерб, заплатив до 100 тысяч рублей.

— Только после этого можно говорить о смягчающем факте, — добавил он.

В ночь на 6 декабря 33-летний сотрудник патрульно-постовой службы в неслужебное время ранил несовершеннолетнюю девочку из травматического пистолета. Происшествие произошло на Судостроительной улице. Возбуждено уголовное дело о хулиганстве.

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