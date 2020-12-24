«Настоящая мистика»: знакомая рассказала об увлечениях погибшей в Москве «светской львицы»

Фото: instagram.com/ishafirova

Россия, Москва, Ружейный переулок Карта всех событий

Найденная мертвой в столице светская львица Ирина Шафирова увлекалась магией и была клиентом участницы «Битвы экстрасенсов». Об этом корреспонденту «Вечерней Москвы» рассказала знакомая женщины Ирина.

Обезображенное тело 46-летней Шафировой было обнаружено в Ружейном переулке во вторник, 22 декабря. Женщину нашли во дворе дома, где она проживала. По предварительным данным следствия, она свела счеты с жизнью.

По словам собеседницы «ВМ», Шафирова была увлечена мистикой и часто посещала магические салоны в Москве. С помощью колдовства женщина хотела вернуть мужа, который «гулял налево и направо». Также покойная считала, что на ней порча, и просила магов «снять негативное воздействие».

Шафирова была постоянной клиенткой покойной участницы проекта «Битва экстрасенсов» Илоны Новоселовой, которая три года назад погибла при странных обстоятельствах, выпав из окна собственной квартиры.

По мнению собеседницы «ВМ», обеих женщин объединяли неудачи в личной жизни и увлечение потусторонним миром.

— Настоящая мистика. Странно даже то, что они погибли одинаково: и Новоселова выпала из окна, и Ирина, — сказала она.

Фото: instagram.com/ishafirova

Шафирова была женой олигарха и совладельца одного из инновационных центров в «Сколково» Бориса Шафирова. Вместе они прожили 20 лет и растили троих детей. Четыре года назад пара рассталась. После развода, который инициировала сама Шафирова, дети остались с матерью. Старшая дочь, 18-летняя Лада, учится в Кембридже, а двое младших — мальчик и девочка — находились с матерью в Москве. Воспитанием детей занимались преимущественно няни. По некоторым данным, Шафирова даже не проживала с ними в одной квартире из-за психологических проблем.

По словам бывшего мужа, женщина покончила с собой из-за одиночества, а не из-за развода с ним, как ранее писали СМИ.

Незадолго до гибели светская львица прошла курс лечения в психиатрической больнице, куда ее направил экс-супруг в период обострившейся депрессии.

Учитывая факт отсутствия следов борьбы на теле покойной и лечение в психдиспансере, правоохранители склоняются к тому, что Ирина свела счеты с жизнью. В настоящее время следственные мероприятия продолжаются.

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