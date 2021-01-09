«Явно слышали взрыв»: заслуженный пилот России назвал крушение Boeing терактом

Фото: Скриншот видео ren.tv

Спустя четыре минуты после взлета с индонезийского аэропорта Понтианак потерпел крушение пассажирский лайнер. На борту находились 65 человек. Обломки самолета уже найдены в Яванском море. Заслуженный пилот России Юрий Сытник предполагает, что это был теракт.

9 января в Индонезии разбился пассажирский самолет Boeing 737-500. Информация о крушении появилась примерно в половине третьего дня по Москве. Лайнер принадлежал индонезийской авиакомпании Sriwijaya Air. Крушение произошло спустя четыре минуты после взлета. Самолет успел набрать более десятка тысяч футов высоты. Жители соседних островов при падении самолета услышали два взрыва, а потом нашли обломки. Самолету было 26 лет.

По данным Министерства транспорта Индонезии, на борту находились 65 человек. Среди них 53 пассажира и 12 членов экипажа. По предварительной информации, среди пассажиров российских граждан не было.

Заслуженный пилот России, бывший летный директор «Внуковских авиалиний» Юрий Сытник полагает, что это был теракт.

— Не надо говорить, что самолет старый или молодой. Конечно, за 26 лет он уже более 50–60 тысяч часов налетал, приближался к своему финалу. Но из-за этого не может быть взрыв в воздухе. Обычно отваливается несущая поверхность, может треснуть фюзеляж, шасси выпасть, замок отвалиться. Но это не значит, что будет катастрофа. Части самолета приходят в негодность из-за многолетней эксплуатации. А здесь явно слышали взрыв. Самолет терял высоту, не снижался и не планировал, а за короткое время он с 4000 метров долетел до моря. Он не летел, а падал. Если произошел взрыв на борту, что там комментировать? Терроризм он везде терроризм, с которым нужно бороться. Комиссия разберется, — сказал эксперт в беседе с «Вечерней Москвой».

Фото: twitter.com/flightradar24

По его словам, если бы у Boeing имелись технические проблемы, пилот сажал бы машину медленно, давая сигнал бедствия, в крайнем случае мог бы посадить на воду или даже вернуться в аэропорт.

— Все произошло мгновенно, пилот не успел подать сигнал бедствия. На видео видно, как рыбаки достают вещи из воды, а там видна земля. Значит, не более 10–15 км было до берега, — добавил Сытник.

Обломки и части тел погибших уже обнаружены, передает китайское агентство Синьхуа со ссылкой на индонезийское ТВ. В Сети есть фото и видео, на которых поисково-спасательная группа нашла вещи погибших пассажиров и части самолета.

Video reportedly shows debris from Sriwijaya Air flight SJ182 after disappearing from radar on take off from Jakarta airport. Number of passengers and crew on board is currently unknown. https://t.co/LeQlvgiUHy pic.twitter.com/BhHSdFIsbz — Breaking Aviation News & Videos (@breakingavnews) January 9, 2021

На видео Синьхуа становится ясно, что в момент катастрофы самолет находился над водой. Местные жители также нашли спутанный моток кабеля и проводов — возможно, это часть боинга. Телеграм-канал Mash распространил кадры, на которых видны лица пассажиров еще до посадки в самолет.

Видео: Telegram-канал Mash

— На видео, предположительно, пассажиры «Боинга 737-500» перед полетом. Близкие провожали их в аэропорту, однако через несколько минут после взлета самолет с радаров исчез. И упал в Яванское море. Индонезийские власти подтвердили эту информацию. Родственники прибыли в аэропорт Понтианак, все они ждут официальных данных, — передавал канал.

Министерство транспорта Индонезии уточнило, что авиакатастрофа произошла у острова Лаки. Компания Boeing в курсе сообщений о катастрофе, пытается собрать больше информации о ней.

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