«Бог отвел»: очевидцы аварии с автобусом в Электростали рассказали подробности

Фото: Из личного архива Андрея Пинчука

Авария с пассажирским автобусом в подмосковной Электростали могла произойти из-за гололеда и заклинившей педали газа. Об этом корреспонденту «Вечерей Москвы» рассказали очевидцы со ссылкой на слова водителя.

Инцидент произошел в четверг, 21 января, в 7:50 на пересечении улиц Николаева и Тевосяна. Рейсовый автобус № 8 врезался в здание кинотеатра «Современник». Пострадали 10 человек, всего в автобусе было 23 пассажира.

По словам местного жителя Андрея Пинчука, столкновение «было не очень сильным», но вмятина в стене «Современника» глубокая.

— Здесь очень много скорых, работают дорожно-патрульные службы. Всех, кому нужна помощь, увозят в больницы, — описал происходящее мужчина. — Водитель утверждает, что авария произошла из-за скользкой дороги и заклинившей педали газа.

Видео: Telegram-канал Baza

Собеседник «ВМ» также успел пообщаться с одним из пассажиров:

— Он сказал, что в момент аварии автобус сильно занесло, машина направилась в сторону кинотеатра, а водитель не смог вовремя нажать на газ — заклинило педаль. Грохот внутри салона был сильный. Серьезно никто не пострадал.

Наталья Горохова, которая также стала очевидцем ДТП, рассказала «ВМ», что за пять минут до аварии хотела сесть в этот автобус, но передумала:

— Бог отвел, как говорится. Потом, когда я повернула голову и увидела, как автобус влетел в кинотеатр, опешила. А ведь там могла быть и я. Слава богу, что все целы. Кстати, в момент удара я видела, как автобус прямо проскользил к «Современнику» — видимо, гололедица.

В пресс-службе подмосковного минтранса заявили, что водитель автобуса не справился с управлением на перекрестке. На маршрут мужчина вышел после двухдневного отдыха, «прошел обязательный предрейсовый медицинский осмотр». По данным минздрава Подмосковья, пострадавшие пассажиры находятся в состоянии средней степени тяжести. Их доставили в Ногинскую больницу.

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