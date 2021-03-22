«Может остаться инвалидом»: что известно о состоянии девочки, жившей с трупом матери

Фото: Денис Воронин / Агентство Москва

Россия, Москва, Планетная улица Карта всех событий

Настоящая трагедия разыгралась в одном из домов на улице Планетной в Северном административном округе Москвы. Годовалая девочка несколько суток провела в квартире без еды и воды рядом с умершей матерью. Малышку буквально чудом удалось спасти. В подробностях этой истории разбирался корреспондент «Вечерней Москвы».

Собирались поехать на дачу

Умершей женщине было 38 лет. По данным «МК», за несколько дней до смерти она планировала поехать на дачу, но затем перестала выходить на связь с родственниками.

Спустя некоторое время родные забеспокоились и решили проведать близких. Однако за городом их не оказалось. Дверь в квартире им также никто не открыл, но оттуда доносилось истошное мяуканье кота, которого хозяйка всегда брала с собой. Мать погибшей попросила слесаря вскрыть жилище, где и обнаружила труп своей дочери, а рядом с ней живую, но крайне истощенную и обезвоженную внучку.

Предположительно, девочка провела в квартире с умершей матерью от двух до четырех суток. Ее сразу же доставили в больницу и сейчас за ее здоровье продолжают бороться врачи.

Есть риск инвалидности

Несмотря на то что жизни ребенка на данный момент ничего не угрожает, долгосрочные последствия для организма в таких случаях не исключены, говорит врач-педиатр, кандидат медицинских наук Евгений Тимаков.

— Самое опасное — это не отсутствие еды, а отсутствие жидкости, воды. Потому что обезвоживание приводит к нарушению работы почек и надпочечников. Соответственно, из-за этого нарушается работа всего организма. Из долгосрочных последствий это грозит нарушением работы внутренних органов, в первую очередь почек. В зависимости от степени поражения ребенок может остаться инвалидом — одна почка может полностью или частично перестать работать. Если поражение сильное, то не исключены сбои в работе обеих почек, — сказал специалист в беседе с корреспондентом «ВМ».

Фото: Пресс-служба мэра и правительства Москвы / Максим Мишин

Правда, добавил эксперт, в каждом случае все индивидуально. Это зависит от адаптивных способностей организма, которые у детей очень сильные и ярко выраженные. Известны случаи, когда младенцы выживают даже на морозе, пояснил врач.

Дело находится под контролем

В любом случае о девочке позаботятся. Как сообщили в Департаменте труда и социальной защиты города Москвы, семье ребенка окажут всю необходимую помощь. Сейчас специалисты ведомства находятся в постоянном контакте с бабушкой девочки. А после выписки малышки из больницы будет принято решение, где и с кем она будет проживать в дальнейшем.

Ситуацию с ребенком взяла на контроль и уполномоченный по защите прав ребенка города Москвы Ольга Ярославская. Она готова в случае необходимости принять участие в судьбе пострадавшей.

— По словам врачей, девочка в тяжелом состоянии, она истощена, но ее жизни уже ничего не угрожает. Мы переживаем за ребенка и надеемся, что она полностью восстановится. Медики делают для этого все возможное. Со своей стороны я окажу всю необходимую психологическую и методическую помощь и поддержку, в том числе и родственникам, если они примут решение взять ребенка к себе, — сказала Ярославская в беседе с корреспондентом «ВМ».

Никакого криминала нет

В Савеловской межрайонной прокуратуре пообещали выяснить все причины произошедшего и проверить исполнение уполномоченными органами требований федерального законодательства о несовершеннолетних.

По данным источников «ВМ», о криминогенном характере смерти матери в данном случае речи не идет, а на ребенке нет никаких следов побоев и травм. Не исключено, что у умершей были просто проблемы со здоровьем. СМИ также сообщали, что соседи женщины часто видели ее нетрезвой, а коридор квартиры, в которой она жила, был завален мусором. Вполне возможно, причиной ухода из жизни стало отравление или сердечный приступ.

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