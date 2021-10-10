Острое дело: почему погиб артист в Большом театре

Фото: Пелагия Замятина / Вечерняя Москва

К трагедии, приведшей к смерти актера Евгения Кулеша в Большом театре во время оперы «Садко», могла привести нечеткая работа сценических служб. За это администрации учреждения придется нести коллективную ответственность, считают эксперты, опрошенные «Вечерней Москвой».

Не должно приводить к таким последствиям

ЧП произошло в субботу вечером, 9 октября. 37-летний актер миманса (массовых сцен оперных и балетных постановок — прим. «ВМ») выносил на сцену трон, после чего по неизвестной причине сделал шаг назад и был придавлен многотонной декорацией. Артист скончался на месте, не издав ни звука, от перелома черепа.

При спуске таких конструкций, говорит российский художник-постановщик, сценограф, дизайнер и декоратор Юрий Антизерский, сценические службы должны полностью контролировать процесс.

— Да и сам артист мог ошибиться, но это не должно приводить к таким последствиям. Любой человек может ошибиться. Менеджер в любом случае должен стоять и контролировать зону, куда опускается декорация. Это нормальная мировая практика. В российских театрах она тоже применяется, — заявил специалист.

Причину конкретного случая Юрий Антизерский сказать затрудняется. Не исключено, что сценические службы все проверили и действовали грамотно, а сам артист внезапно туда кинулся или что-то перепутал. Разбираться в этом будет уже следствие, но контроль за декорациями обязательно должен быть, уверен собеседник «ВМ».

Расследование нужно провести по полной программе

По словам правового эксперта Общественной палаты России, кандидата юридических наук Бориса Пантелеева, здесь необходимо провести расследование «по полной программе».

Фото: Пелагия Замятина / Вечерняя Москва

— Должна быть привлечена администрация театра. Плюс на постановку каждой пьесы заключается контракт. В нем прописаны права и обязанности каждого из участников, организатора и исполнителя. Обычно там бывают позиции административного директора, отвечающего за техническую сторону, продюсера, отвечающего за техническую часть, и продюсера, отвечающего за страховку актеров, участвующих в постановке. Здесь, думаю, будет коллективная ответственность. Такая система как раз и предназначена для того, чтобы дублировать и контролировать ситуацию, чтобы не было одного крайнего, — отметил юрист.

Кроме того, есть штатные сотрудники Большого театра, обеспечивающие работу технической части и сцены: инженеры и техники. Это очень большая команда — десятки человек.

— Для каждого спектакля изготавливаются специальные декорации как силами самого театра, так и привлеченными компаниями. Их приемку осуществляет технический директор театра. Все декорации должны быть застрахованы на случай пожара и производственных травм. Причем речь идет о страховке как декораций в качестве имущества, так и актеров, с ними взаимодействующих. Весь задействованный в их работе персонал должен был пройти полностью инструктаж по технике безопасности, — пояснил юрист.

Заплатят отступные

Сделано ли было что-то из этого, неизвестно. Поэтому, с точки зрения правового эксперта Общественной палаты России, следователям предстоит большой объем работы. Тем более резонанс у дела уже огромный. И если виновных найдут, то их привлекут к уголовной ответственности за производство работ, не отвечающих технике безопасности, повлекших по неосторожности гибель человека. За это в Уголовном кодексе отвечает статья 238, где максимальное наказание — до 10 лет тюрьмы. Если погиб один человек — до шести лет.

Впрочем, Большой театр вполне может и не доводить инцидент до уголовного дела. Специалист уверен, что родственники актера получат многомиллионную сумму по страховке и отступные. Правда, если будут настаивать на продолжении расследования, ситуацию будут рассматривать по существу уже в суде, заключил Борис Пантелеев.

Пока по факту случившегося проводится проверка, уголовное дело не возбуждено. Показ оперы «Садко» 10 октября был отменен.