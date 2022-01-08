Пять самых громких преступлений в Москве в 2021 году

Фото: Мобильный репортер / АГН Москва

Прошедший год запомнился целым рядом трагических происшествий, вызвавших большой общественный резонанс. Погоня на МКАД, массовое ДТП на Третьем транспортном кольце, оставленные дети на улице, стрельба в школе и многое другое. «Вечерняя Москва» вспомнила пять самых громких преступлений, которые произошли в столице в минувшем году.

Похищение денег у 96-летнего ветерана ВОВ

29 мая на домашний номер ветерана Великой Отечественной войны (ВОВ), 96-летнего Василия Пронина поступил звонок от человека, который представился сотрудником правоохранительных органов. Злоумышленник убедил ветерана снять с банковского счета 400 тысяч рублей и передать их третьему лицу якобы для задержания с поличным мошенника.

Доверчивый и добродушный ветеран поверил преступнику и выполнил его указания. Однако уже после передачи денег пожилой человек понял, что его обманули, и обратился с заявлением в полицию. В результате было возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество».

Фото: Андрей Никеричев / АГН Москва

Дело получило широкий общественный резонанс. Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин взял расследование дела под свой контроль. Позже пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал ситуацию с кражей денег у ветерана «чудовищной».

В начале июня подозреваемые в хищении денег у ветерана были задержаны и арестованы.

Стрельба в МФЦ «Рязанский»

Днем 7 декабря мужчина открыл огонь в многофункциональном центре госуслуг (МФЦ) «Рязанский» на 1-й Новокузьминской улице. В результате трагедии погибли два человека и еще четверо, включая одного ребенка, получили ранения разной степени тяжести.

Позже стало известно, что стрельбу в центре госуслуг на юго-востоке устроил 45-летний экс-подполковник Сергей Г. Он приехал в МФЦ на велосипеде с мотором. Когда Сергей вошел в помещение центра, его сразу же попросили надеть маску в целях соблюдения эпидемиологических норм. Злоумышленник отказался, а затем открыл огонь из пневматического пистолета, который был переделан для стрельбы боевыми патронами.

Фото: Пресс-служба Пресненсокго суда

Суд арестовал Глазова на два месяца — до 7 февраля 2022 года.

На одном из заседаний суда Глазов заявил, что «в санитарные правила не верит». Позже его адвокат сообщил, что Глазов с 2010 года состоит на учете в связи с серьезным психическим заболеванием, но больным человеком он себя не считает. В разговоре с членами ОНК Глазов потребовал, чтобы ему показали тела убитых им людей и разрешили лично присутствовать при проведении судмедэкспертизы, так как он не верит, что мог кого-то убить пулями.

Смертельное ДТП в Солнцеве

В середине июля в столичном районе Солцнево произошло страшное ДТП. 18-летняя студентка Валерия Башкирова сбила троих детей, которые переходили дорогу вместе с двумя взрослыми по пешеходному переходу. Всех детей — двух мальчиков четырех и пяти лет, а также 9-месячную девочку — госпитализировали в тяжелом состоянии.

Сначала Башкирову отправили под домашний арест, но после смерти двух мальчиков в больнице прокуратура потребовала ужесточить меру пресечения.

По первоначальным словам Башкировой, перед ДТП она отвлеклась на телефон. Однако ее отец утверждал, что она вообще не доставала гаджет, когда была за рулем, а от дороги ее отвлекли яркое солнце и грузовик.

Фото: АГН Москва

В сентябре прокуратура утвердила обвинительное заключение по ее уголовному делу. По словам представителя ведомства, Башкирова обвиняется в совершении преступления, предусмотренного по статье «Нарушение лицом, управляющим автомобилем, правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть двух лиц».

В ноябре Солнцевский суд Москвы приговорил Валерию Башкирову к пяти годам лишения свободы. Отбывать наказание девушка будет в колонии-поселении.

Тройное убийство на Мосфильмовской

26 октября в квартире на Мосфильмовской улице обнаружили три тела. Убитыми оказались бывший топ-менеджер «Смоленского банка» Михаил Яхонтов, его жена и восьмилетний сын. Взрослые погибли от ножевых ранений, ребенок — от перелома шейных позвонков.

Семья Яхонтова перестала выходить на связь 24 октября. Предполагается, что убийство было совершено в этот день. Тела погибших нашла дочь банкира, которая не могла дозвониться до отца. Девушка попала в квартиру, взяв ключ у домработницы. Именно она первой узнала о произошедшей трагедии.

В СМИ фигурировали разные версии убийства семьи банкира. Среди основных — финансовый мотив и месть. В 2016 году Яхонтова судили за преднамеренное банкротство и вывод денег из «Смоленского банка». Тогда суд приговорил его к шести годам лишения свободы и постановил взыскать с него два миллиарда рублей. Яхонтов вышел на свободу в 2020 году, однако свой долг так и не выплатил.

Фото: Youtube / Смоленский банк

На следующий день после обнаружения убитой семьи в Белоруссии был задержан Андрей Скрипкин. Его передвижение удалось отследить по камерам видеонаблюдения.

На допросе в Белоруссии Скрипкин дал признательные показания. По его словам, все произошло спонтанно. Он пришел к Яхонтову, чтобы обсудить финансовые дела. Однако у мужчин возник конфликт, переросший в драку. Скрипкин связал своего оппонента и членов его семьи, после чего убил их и уехал из России.

Убийство экс-замначальника ГУЭБ МВД Новосельцева

26 октября стало известно, что в Новой Москве обнаружили труп бывшего замначальника Главного управления по борьбе с экономическими преступлениями МВД Андрея Новосельцева.

По словам источника «ВМ», тело погибшего обнаружила его дочь, которая проживала неподалеку. Мужчина перестал выходить на связь, после чего родственница решила сходить на дачу и проведать 69-летнего родителя.

Известно, что тело со следами насилия нашли в бане, хотя следы крови были обнаружены в нескольких комнатах жилого дома.

2 ноября подозреваемого в убийстве задержали в подмосковном Королеве. В СК сообщили, что задержанным оказался местный житель 1961 года рождения. В ходе допроса задержанный заявил следователю, что мотивом убийства был денежный долг, который фигурант не смог вернуть семье погибшего.

Позже выяснилось, что предполагаемым убийцей Новосельцева является знакомый его дочери — 60-летний Сергей Егоров. Он задолжал дочери погибшего более шести миллионов рублей.