«Излечиться невозможно»: может ли экспертиза повлиять на приговор убийцам девочки в Костроме

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Двое убийц пятилетней девочки из Костромы доставлены в Москву. Сейчас они находятся на карантине в одиночных камерах СИЗО «Бутырка». После этого преступников отправят на психиатрическую экспертизу. О том, как процесс может повлиять на вынесение приговора, «Вечерней Москве» рассказал врач-психотерапевт высшей категории Александр Федорович.

По словам специалиста, наказание будет зависеть от того, страдают ли убийцы психическими расстройствами. Именно такой вопрос следствие ставит перед экспертами. Далее выясняется, мог ли человек предвидеть последствия совершенного или же он не контролировал свои действия.

В случае если психических нарушений не обнаружат, преступники предстанут перед судом «со всеми вытекающими».

— Если врачи говорят, что человек не страдает психическими расстройствами и что он мог предвидеть последствия, то убийца автоматически предстает перед судом психически здоровым со всеми вытекающими, — объяснил Федорович.

Второй сценарий — доказательство того, что убийца страдает психическим расстройством. В таком случае суд принимает решение о принудительном лечении преступника, отметил собеседник «ВМ».

— В другом случае экспертиза выдаст информацию о том, что человек страдает психическим расстройством и сейчас находится в остром психотическом периоде. Также будет доказано, что в момент совершения деяния убийца не осознавал его значимости и не мог предвидеть последствия. Тогда суд, скорее всего, примет решение о принудительном лечении виновного в рамках специализированного психиатрического стационара, — рассказал психотерапевт.

По прибытии в стационар судьба преступника будет складываться в зависимости от того, насколько серьезно и тяжело протекает его болезнь. Врачей обяжут ежегодно предоставлять в суд информацию о том, что лечение продолжается, объяснил Федорович.

В свою очередь, как пояснил «Вечерней Москве» адвокат Александр Почуев, признание невменяемым исключает уголовную ответственность.

— В таком случае человек освобождается от уголовной ответственности. В тюрьму он точно не отправится, но к нему будут применены принудительные меры медицинского характера: лицо будет находиться на практически пожизненном лечении. Такие серьезные заболевания, как правило, не лечатся, — рассказал специалист.

По его словам, принудительное лечение нельзя расценивать как заключение под стражу, но это гораздо в большей степени ограничивает права, чем лишение свободы.

В этом случае нельзя говорить о том, что человек уходит от ответственности, отметил собеседник «ВМ».

— Состояние невменяемости исключает понятие вины как таковой, потому что человек в данном случае не принадлежит себе. Но серьезные отклонения влекут серьезное лечение, которое еще в большей степени лишает свободы человека, нежели заключение в колонию строгого или особо строгого режима, — уверен собеседник «ВМ».

Он подчеркнул, что при признании человека невменяемым его отправляют в специализированные лечебные учреждения, которые охраняются практически так же, как колонии строгого режима. Сбежать оттуда невозможно, подчеркнул эксперт.

Адвокат отметил, что при выздоровлении человек сможет освободиться.

— Но произойдет это только тогда, когда консилиум врачей сможет констатировать, что он полностью излечен и не представляет угрозу для общества, — рассказал специалист.

Как заметил собеседник «ВМ», если по тяжким статьям принимается решение о принудительных мерах медицинского характера, срок лечения может быть очень длительным — вплоть до пожизненного.

Почуев обратил внимание, что точный срок зависит от конкретного заболевания.

— От многих психических заболеваний «излечиться невозможно», нужен постоянный надзор. Они могут переходить в стадию ремиссии, когда человек не представляет угрозы для общества в конкретный момент, но в любой момент может наступить очередное обострение, и он уже будет представлять угрозу. Такие лица пожизненно находятся в местах лечения, — резюмировал адвокат.

По данным Следственного комитета, 4 января в Костроме пропала пятилетняя девочка. Ее похитили двое мужчин, один из которых был педофилом-рецидивистом. Позже тело ребенка было обнаружено в комнате общежития. Оба подозреваемых признали свою вину.