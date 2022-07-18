Главное
Карта городских событий
Смотреть карту

Сотрудники МВД задержали мужчину, совершавшего нападения на московские аптеки

Араз Салехов
Происшествия
Сотрудники МВД задержали мужчину, совершавшего нападения на московские аптеки
Фото: Анатолий Цымбалюк / Вечерняя Москва

Сотрудники полиции задержали мужчину, совершившего нападения на столичные аптеки. Об этом в понедельник, 18 июня, сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

— Сотрудники Московского уголовного розыска совместно с коллегами из УВД по ЦАО ГУ МВД России по городу Москве и районных отделов полиции задержали ранее неоднократно судимого мужчину. Он подозревается в серии разбойных нападений на столичные аптеки, — отметила она.

По предварительной информации, злоумышленник ворвался в аптечный пункт на Краснопрудной улице. В ходе нападения грабитель угрожал сотруднику аптеки предметом, похожим на огнестрельное оружие, после отобрал у нее телефон и выручку из кассы, скрывшись с места преступления.

В ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудники МВД установили местонахождения злоумышленника и задержали его на территории Московской области. В дальнейшем оперативники стали полагать, что злоумышленник имеет отношение и к другим похожим нападениям.

— По аналогичному сценарию были совершены разбои в аптеках на улицах Русаковской и Большой Черкизовской, — подытожила Волк.

По данному факту возбуждено уголовное дело по статье «Разбой». В отношении фигуранта судом избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

Также стало известно о задержании мужчины, объявленного в розыск после нападения в декабре 2019 года на пассажира рейсового автобуса в Новой Москве. Руководитель пресс-службы столичной прокуратуры Людмила Нефедова сообщила, что задержанному предъявили обвинение в покушении на убийство.

Аптеки Москва МВД
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Подкасты
Подписаться
Последнее
Все новости
Мнения
Сергей Правосудов
Сергей Правосудов

Санкции ударили по Европе

Дарья Завгородняя
Дарья Завгородняя

Дутый символ цивилизации

Георгий Осипов
Георгий Осипов

Наблюдается пауза на перепутье

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Опасное любопытство

Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Там тяжело работать

Ольга Кузьмина  
Ольга Кузьмина  

Когда лень лениться

Александр Хохлов
Александр Хохлов

Реинкарнация фашизма

Все мнения
О проекте