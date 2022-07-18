Сотрудники МВД задержали мужчину, совершавшего нападения на московские аптеки

Фото: Анатолий Цымбалюк / Вечерняя Москва

Сотрудники полиции задержали мужчину, совершившего нападения на столичные аптеки. Об этом в понедельник, 18 июня, сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

— Сотрудники Московского уголовного розыска совместно с коллегами из УВД по ЦАО ГУ МВД России по городу Москве и районных отделов полиции задержали ранее неоднократно судимого мужчину. Он подозревается в серии разбойных нападений на столичные аптеки, — отметила она.

По предварительной информации, злоумышленник ворвался в аптечный пункт на Краснопрудной улице. В ходе нападения грабитель угрожал сотруднику аптеки предметом, похожим на огнестрельное оружие, после отобрал у нее телефон и выручку из кассы, скрывшись с места преступления.

В ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудники МВД установили местонахождения злоумышленника и задержали его на территории Московской области. В дальнейшем оперативники стали полагать, что злоумышленник имеет отношение и к другим похожим нападениям.

— По аналогичному сценарию были совершены разбои в аптеках на улицах Русаковской и Большой Черкизовской, — подытожила Волк.

По данному факту возбуждено уголовное дело по статье «Разбой». В отношении фигуранта судом избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

Также стало известно о задержании мужчины, объявленного в розыск после нападения в декабре 2019 года на пассажира рейсового автобуса в Новой Москве. Руководитель пресс-службы столичной прокуратуры Людмила Нефедова сообщила, что задержанному предъявили обвинение в покушении на убийство.