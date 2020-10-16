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Секреты великого пианиста
Фото: Сергей Ведяшкин / АГН «Москва»

Секреты великого пианиста

Юлия Рыжанушкина

Афиша

Виртуальные экскурсии по паркам и музеям снова набирают обороты. Вот и в эти выходные, и на следующей неделе каждый сможет найти мероприятие по душе.

К примеру, Мосгортур приглашает на онлайн-экскурсию по экспозиции Мемориального музея Александра Скрябина. Так, сидя дома, можно увидеть первый в мире светомузыкальный аппарат, архивные фотографии русского композитора и пианиста Александра Скрябина и рояль, за которым он писал музыку.

Также пользователи увидят работы друзей композитора — художников Бориса Кустодиева и Николая Шперлинга, которые украшают залы музея. Начало трансляции 21 октября в 15:00.

Как отметила генеральный директор Мосгортура Инна Голубева, такие мероприятия — возможность познакомиться с временными выставками и постоянными экспозициями музеев, узнать об истории их экспонатов и задать вопросы сотрудникам музеев.

— Кроме того, в сложившейся в городе эпидемиологической ситуации виртуальные экскурсии позволяют сделать посещение музеев максимально безопасным, — подчеркнула Инна Голубева.

Для тех, кто хотел бы говорить правильно и больше знать о родном языке, 17 октября в 12:00 на страницах Таганского парка в соцсетях разместят первый урок новой рубрики «Русский без правил». На занятиях зрителей познакомят с историей развития языка и помогут им избавиться от часто встречающихся ошибок.

На страничках в соцсетях Сада имени Баумана опубликуют очередное занятие из курса итальянского языка. Тема нового урока — образование и использование прилагательных. Видео разместят на страницах сада 17 октября в 15:00.

В этот же день в аккаунте Бабушкинского парка в соцсетях детей научат делать аппликации. Виртуальный мастер-класс стартует в 13:00.

Кстати, на виртуальной платформе «Музейная Москва онлайн» для пользователей собрали свыше 500 выставок. Юбилейной стала онлайн-экспозиция, приуроченная к 155-летию со дня рождения известного орнитолога Дмитрия Россинского.

Читайте также: Видеоэкскурсии по паркам Москвы появятся на сайте сервиса Russpass

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