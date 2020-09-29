Как птицы и звери в столичных парках встречают холода

Черные лебеди, которые живут в Парке Горького, скоро вернутся в теплый вольер / Фото: Александр Кожохин, «Вечерняя Москва»

Ваня и Наташа, пара черных лебедей из Парка Горького, готовятся к переезду в теплый вольер. Птиц переместят в домик для зимовки, как только ночи станут холоднее.

Черные лебеди не жалуют промозглую погоду, поэтому первыми переедут в теплый вольер. Позже к ним присоединится семья белых лебедей — Папа, Мама и Мона — в компании тетушки-гусыни Гусли. Много лет птицы зимуют вместе.

— Домик для зимовки в Парке Горького расположен на Голицынском пруду, — рассказали в пресс-службе парка. — Благодаря панорамным окнам посетители могут наблюдать за лебедями и гусыней даже в холодное время года.

В просторном отапливаемом вольере есть все для комфортной жизни водоплавающих птиц, включая специальные ванны.

В начале ноября на зимовку отправятся белые лебеди Ромео и Джульетта из Лианозовского парка, а также Константин и Елена, Руслан и Людмила, Петр и Феврония, которые живут на Пенягинском пруду парка «Митино». Для последних трех пар специалисты уже готовят вольер.

На Золотом пруду парка Сокольники до первых заморозков будут плавать белые лебеди — Дусик и Августина.

— Наши специалисты создали комфортные условия для зимовки птиц: подобрали удобные вольеры и составили сбалансированный рацион, — подчеркнули в пресс-службе Мосгорпарка.

Птицам дают протертые овощи, белковые продукты, комбикорм и крупы.

К холодам готовят и обитателей вольерных комплексов, расположенных на природных территориях Москвы. Например, в ближайшие дни постригут овец. Это нужно, чтобы они успели обновить к зиме теплую шубку.

— А вот коз стричь не надо, — отметил главный специалист Мосприроды Валентин Волков, уточнив, что зимой в дополнение к комбикорму вместо свежескошенной травы животным будут давать сено, которое запасли впрок.

Во многих вольерах, в частности в Битцевском лесу, живут фазаны нескольких видов: обыкновенные, изумрудные, королевские, золотые и серебряные.

— Они хорошо переносят низкие температуры, — заверил Волков. — Но в ветреные дни, чтобы их не продуло, мы закрываем вольеры пленкой.

Еще в холодное время года следят, чтобы вода в поилках у птиц не замерзала.

Кстати, во многих парках есть вольеры с белками, которые сейчас линяют. К зиме они станут серыми. Белки сами утепляют свои домики, например, сеном. А за их питанием следят специалисты: приносят им семечки, смесь из фундука, грецких и кедровых орехов, сушеные грибы и сухофрукты.

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