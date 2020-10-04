Обитатели вольерного комплекса живут вольно и выходят только поесть

Организатор мероприятий вольерного комплекса «Дом лани» Любовь Жулидова кормит лань Яшу / Фото: АГН «Москва»

Вольерный комплекс «Дом лани», расположенный в Зеленограде, отметил пятилетие. Корреспондент «Вечерней Москвы» выяснил, почему это место так популярно у горожан.

Жители Зеленограда очень любят это место. Каждый день «Дом лани» в Крюковском лесопарке посещают до тысячи человек, и больше всего народу приходит, когда наступает время кормежки животных. Именно тогда лани подходят поближе к ограждению, отделяющему их место обитания от территории людей. Самый старший — олень Яша. Он же и самый смелый. К людям он всегда подходит первым.

— Кормить животных мы не разрешаем, этим занимаются специально обученные сотрудники, — говорит главный специалист дирекции природных территорий ЗелАО ГПБУ «Мосприрода» Александра Алферова.

Сотрудников лани не боятся и даже едят у них с рук. Особенно любят яблоки и каштаны.

— Питание ланей разработано совместно со специалистами Московского зоопарка. В рацион входят овощи — морковь, капуста, свекла, картофель, а также отруби и овес. Кроме того, они едят то, что найдут сами на территории, — веточные корма, траву, грибы, ягоды. Недавно у нас проходила акция по сбору лесных гостинцев для ланей, каждый житель мог принести что-то и передать сотрудникам вольерного комплекса, — добавляет Алферова.

В вольерном комплексе в полувольном содержании живут 10 ланей. Яша, Маша, Даша, Глаша, Дзюба и Месси — старшие. А летом на свет появились еще четыре малыша. Но они не единственные обитатели комплекса. В теплое время года посетители могут понаблюдать здесь и за другими животными — кроликами, фазанами, курами, индоутками, индейками, цесарками и другими.

«Дом лани» занимает большую территорию площадью 1,2 гектара. Здесь есть смотровая площадка, амфитеатр-лекторий, лабиринт-галерея для проведения выставок. А еще на его территории обустроили большой аптекарский огород, где выращивают разнообразные лекарственные и ароматические растения.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Вера Струкова, заместитель руководителя ГПБУ «Мосприрода»:

— Вольерный комплекс создан в 2015 году, но на самом деле он — добрая традиция Зеленограда. С 1968 по 1980 год именно на этой территории существовал вольер, где жили много ланей. Горожане очень любили сюда приходить и отдыхать. Потом вольер закрыли, ланей перевезли в парк «Лосиный Остров». Для многих жителей посещение вольера стало настоящей семейной традицией, поэтому они просили вновь открыть его. Это удалось сделать благодаря обращению депутатов муниципального собрания к мэру Москвы.

Читайте также: Специалисты Мосприроды рассказали, как животные в парках готовятся к холодам