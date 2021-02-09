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В парке «Москворецкий» поселилась редкая болотная сова
Фото: wikimedia.org

В парке «Москворецкий» поселилась редкая болотная сова

Павел Суин

Животные

На территории природно-исторического парка «Москворецкий» поселилась редкая болотная сова.

Птицу обнаружил методист отдела экологического просвещения и учета животных дирекции природных территорий «Москворецкий» Михаил Углов.

— В нашем парке поселилась довольно крупная сова. Когда мы с ней встретились, она вела себя спокойно, даже разрешила подойти к ней, — рассказал Михаил Углов. — Эта птица отличается от своих сородичей тем, что ее огромные желтые глаза будто обведены черным. Кстати, интересно, что, когда птица нервничает, она открывает уши.

Болотные совы включены в Красную книгу Москвы. Этот вид до сих пор считался вероятно исчезнувшим. Последний раз болотных сов видели в 1990-х годах. В прошлом веке они обитали в пойме Москвы-реки.

По размеру болотная сова немного меньше вороны. Максимальная длина тела — около 40 сантиметров, а размах крыльев может достигать одного метра. Болотные совы питаются мелкими грызунами, насекомыми и рыбой.

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