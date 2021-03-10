Рысь выпала с балкона на пятом этаже: сможет ли хозяин вернуть покалеченное животное

Фото очевидцев

Россия, Московская область, Химки, квартал Клязьма, улица Лётчика Ивана Фёдорова, 2к3 Карта всех событий

Жильцы комплекса «Город Набережных» в Химках в среду, 10 марта, обнаружили во дворе рысь. Как рассказали очевидцы, животное выпало с балкона квартиры на пятом этаже и получило травму. «Вечерняя Москва» узнала подробности инцидента.

Местная жительница Ольга рассказала, как увидела прибывших сотрудников полиции и ветеринаров:

— Оказалось, на снегу около дома 2, корпуса 3, на улице Летчика Ивана Федорова лежал кот. Он не мог пошевелиться, потому что травмировал лапы, когда упал с балкона. Его смогли поднять только сотрудники ветеринарной службы.

По словам женщины, животное вело себя довольно спокойно, ему сделали укол, после чего рысь уснула. Жильцы комплекса сразу начали искать хозяина.

— Мы точно знаем, что этот котик с пятого этажа, — сказала Ольга. — Хозяина, к сожалению, не удалось найти. Нам написали в общий чат дома в мессенджере, что владелец уже в курсе случившегося и едет в ветеринарную клинику, куда отвезли кота.

Фото очевидца

Андреc Санчес, который живет по соседству, рассказал «Вечерней Москве», что видел рысь, когда шел утром на работу:

— Это было в районе 10 часов. Кот лежал неподвижно, а рядом стояли полицейские. Люди с интересом смотрели на животное, но никто не осмелился подойти.

После этого кто-то из соседей дозвонился до владельца рыси. Выяснилось, что хозяин работает бортпроводником и не может приехать на место. Мужчина пообещал забрать кота из клиники вечером.

Видео очевидца

По словам специалиста Всемирного фонда дикой природы и эксперта рынка экзотических животных Натальи Дроновой, с января 2020 года в России запретили содержать диких животных в неволе. В списке числятся все виды диких кошек, в том числе и рыси. При этом эксперт уточнила, если животное было заведено ранее этого срока, то оно может жить у владельца до естественной смерти на основании документов, подтверждающих законность его приобретения.

— К сожалению, дикие животные могут сбегать от владельцев, такое бывает. Особенно если плохо организован вольер. На мой взгляд, рыси не место в квартире, и, собственно, закон этот вопрос регулирует. У животного должен быть простор для комфортного проживания. Ему нужно обеспечить должные условия, — сказала Дронова.

Однако привлечь владельца рыси к ответственности по закону о «Жестоком обращении с животными», заметила специалист, едва ли удастся.

— Закон пока не позволяет забирать питомца у владельца. Да и в таких случаях у нас очень мало специальных центров спасения, где рысь смогут разместить. Как правило, питомца оставляют хозяину, тем более если ему нужна помощь. Владелец изучил его особенности, знает о его потребностях и лучше любого специалиста сможет удовлетворить любые потребности хищника, — отметила Дронова.

Эксперт отметила, что пока не закон регламентирует, что делать при подобных ситуациях, поэтому, скорее всего, после ветеринарной клиники животное вернется к владельцу.

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