Город
ГородВластьИсторияМой районНаукаНедвижимостьОбразованиеТранспортТуризм
Политика
ПолитикаВнешняя политикаВнутренняя политика
Общество
ОбществоАрмияДетиЖивотныеЗаконЗвездыЗдоровьеИсторияКурьезыНаукаОбразованиеРелигияТехнологииТуризм
Культура
КультураАфишаЖивописьКиноЛитератураМузыка
Спорт
СпортНорма жизниФизкультураМосковские клубы
Происшествия
Вечерка ТВ
Печатная версия
Мой район
Московский журнал
Спецпроекты
Медиагалерея
Опросы
О газете
Реклама
Вакансии
Подписка на бумажные издания
Архив газеты
Правовая информация
Главное
Карта городских событий
Смотреть карту
Рысь выпала с балкона на пятом этаже: сможет ли хозяин вернуть покалеченное животное
Фото очевидцев

Рысь выпала с балкона на пятом этаже: сможет ли хозяин вернуть покалеченное животное

Рафаэль Залян

Животные
Россия, Московская область, Химки, квартал Клязьма, улица Лётчика Ивана Фёдорова, 2к3 Карта всех событий

Жильцы комплекса «Город Набережных» в Химках в среду, 10 марта, обнаружили во дворе рысь. Как рассказали очевидцы, животное выпало с балкона квартиры на пятом этаже и получило травму. «Вечерняя Москва» узнала подробности инцидента.

Местная жительница Ольга рассказала, как увидела прибывших сотрудников полиции и ветеринаров:

— Оказалось, на снегу около дома 2, корпуса 3, на улице Летчика Ивана Федорова лежал кот. Он не мог пошевелиться, потому что травмировал лапы, когда упал с балкона. Его смогли поднять только сотрудники ветеринарной службы.

По словам женщины, животное вело себя довольно спокойно, ему сделали укол, после чего рысь уснула. Жильцы комплекса сразу начали искать хозяина.

— Мы точно знаем, что этот котик с пятого этажа, — сказала Ольга. — Хозяина, к сожалению, не удалось найти. Нам написали в общий чат дома в мессенджере, что владелец уже в курсе случившегося и едет в ветеринарную клинику, куда отвезли кота.

Рысь выпала с балкона на пятом этаже: сможет ли хозяин вернуть покалеченное животноеФото очевидца

Андреc Санчес, который живет по соседству, рассказал «Вечерней Москве», что видел рысь, когда шел утром на работу:

— Это было в районе 10 часов. Кот лежал неподвижно, а рядом стояли полицейские. Люди с интересом смотрели на животное, но никто не осмелился подойти.

После этого кто-то из соседей дозвонился до владельца рыси. Выяснилось, что хозяин работает бортпроводником и не может приехать на место. Мужчина пообещал забрать кота из клиники вечером.

Видео очевидца

По словам специалиста Всемирного фонда дикой природы и эксперта рынка экзотических животных Натальи Дроновой, с января 2020 года в России запретили содержать диких животных в неволе. В списке числятся все виды диких кошек, в том числе и рыси. При этом эксперт уточнила, если животное было заведено ранее этого срока, то оно может жить у владельца до естественной смерти на основании документов, подтверждающих законность его приобретения.

— К сожалению, дикие животные могут сбегать от владельцев, такое бывает. Особенно если плохо организован вольер. На мой взгляд, рыси не место в квартире, и, собственно, закон этот вопрос регулирует. У животного должен быть простор для комфортного проживания. Ему нужно обеспечить должные условия, — сказала Дронова.

Однако привлечь владельца рыси к ответственности по закону о «Жестоком обращении с животными», заметила специалист, едва ли удастся.

— Закон пока не позволяет забирать питомца у владельца. Да и в таких случаях у нас очень мало специальных центров спасения, где рысь смогут разместить. Как правило, питомца оставляют хозяину, тем более если ему нужна помощь. Владелец изучил его особенности, знает о его потребностях и лучше любого специалиста сможет удовлетворить любые потребности хищника, — отметила Дронова.

Эксперт отметила, что пока не закон регламентирует, что делать при подобных ситуациях, поэтому, скорее всего, после ветеринарной клиники животное вернется к владельцу.

Читайте также: «Кто Багиру из Маугли потерял?»: гуляющая по лесу пантера напугала жителей Подмосковья

ХимкиМосквакоты
Google newsYandex newsYandex dzenMail pulse
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Последнее
Все новости
Мнения
Александр Хохлов
Александр Хохлов

Язык довел Киев до маразма

Геворг Мирзаян
Геворг Мирзаян

Не пускайте Манижу на Евровидение

Александр Лосото 
Александр Лосото 

Дело врача: когда некому лечить людей в глубинке

Дарья Завгородняя
Дарья Завгородняя

Пещерный феминизм против пещерного сексизма

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Пустая могила Жанны Фриске

Наталья Панфилова
Наталья Панфилова

Как справиться с накопившейся за зиму усталостью

Руслан Клинский
Руслан Клинский

Кто угрожает Гарри и Меган

Все мнения
О проекте