В Москве спасли лосенка со сломанной ногой

Фото: losinyiostrov.ru / Нацпарк «Лосиный остров»

Возле бывшей воинской части на улице Вешних Вод, что на окраине парка «Лосиный остров», москвички заметили раненого лосенка. Очевидцы тут же позвонили на местную биостанцию, чтобы животному оказали помощь. «Вечерняя Москва» пообщалась с одним из свидетелей инцидента и сотрудником станции, которые рассказали, как спасали маленького сохатого.

Как отметила участница событий Светлана Хрипкина, лосенка с поврежденной лапой заметила ее подруга Ольга. Это произошло 6 марта. Девушка сняла животное на камеру, после чего распространила ролик у себя в соцсетях. То же самое сделала собеседница «ВМ» Светлана. По ее словам, так они хотели привлечь внимание к проблеме.

— Откликнулось очень много людей, всех сильно волновала судьба животного. Многие переживали, а кто-то даже сам рвался поехать искать, — заявила она.

Девушки позвонили на биостанцию Лосиного острова, чтобы позвать профессионалов на помощь. Получив примерные координаты, сотрудники станции, которых Светлана ласково называет «служители леса», нашли несчастного лося в тот же день. Однако ситуация оказалась непростой: подобраться к животному, испытывающему боль, может быть небезопасно. Поэтому пришлось ждать еще день, пока приедет эксперт со снотворным, но по пути у него «увязла машина», отметила Хрипкина. Когда лосенка все же усыпили, служители леса отвезли его на станцию.

— Сначала они подумали, что сохатый просто поранил ногу, но потом выяснилось, что он ее все-таки сломал. Сейчас лось, насколько я знаю, на станции. За ним ухаживают, лечат его. На станции сказали, чтобы не переживали, — поделилась Светлана.

Много вопросов вызывает то, как именно лосенок забрел в город, поделились собеседницы «ВМ». По их мнению, на Лосином острове «сейчас стало много вмешательств», из-за которых животные покидают заповедную территорию и оказываются в местах, где им бывает трудно выжить.

— Сейчас строят дома, открывают парковки, вот звери бегут из своего дома в город, — сказала Хрипкина.

Служители леса, с ее слов, подтвердили эти предположения, сказав, что животные действительно могут выбежать за пределы парка.

— Нам потом рассказали, что два лося, один из которых, вероятно, наш пострадавший, частенько убегают через некую дырку в заборе, — сказала Светлана.

Она выразила надежду, что лосенок поправится, а также поблагодарила сотрудников биостанции за их подвиг и отзывчивость.

Как рассказал «ВМ» сотрудник биостанции Иван Юткин, принимавший непосредственное участие в спасении лосенка, сохатый вместе со своей мамой ходил по территории бывшей воинской части среди кустарников. Мать, по словам мужчины, особого интереса к лосенку уже не проявляла, так как он, несмотря на юный возраст (ему около 10 месяцев), проявляет самостоятельность.

— Он неплохо развит, весит около 120 килограммов, рост — 1,20–1,30 метра в холке. Сохатый довольно бодро скакал на трех ногах, правая передняя конечность у него сломана чуть ниже запястного сустава. Несмотря на травму, он хорошо кормился, бодренько прыгал и объедал кустарники, — сообщил Юткин.

По его словам, на место был вызван ветеринар Университета пищевых производств (МГУПП) Евгений Давыдов, который временно обездвижил лося с помощью специального препарата. Для этого из ружья был произведен выстрел шприцом-дротиком в тазовую часть животного. Примерно через десять минут средство начало действовать, и сохатый потерял способность ко всякому движению или сопротивлению.

— Он при этом находится в сознании, все чувствует. Когда лекарство сработало, мы вывели засыпающего лосенка на открытую местность, там он уснул. Мы его зафиксировали, связали три ноги (две задние и левую переднюю), а поврежденную не трогали, — пояснил Иван.

Далее ветеринар осмотрел сломанную лапу, убедился, что речь идет именно о переломе, и сделал зверю противовоспалительный укол, добавил собеседник «ВМ».

В настоящее время раненое животное находится в дальней части биостанции Лосиного острова в относительно небольшом вольере, где его никто не потревожит. По словам Юткина, молодой сохатый сохранил хороший аппетит, питается веточным кормом и зерновыми кашками. Также ему потихоньку дают овощи. Человека он особо не боится, уточнил сотрудник станции.

На днях лосенка должны снова навестить из ветеринарии, чтобы повторно обследовать его и принять решение о порядке реабилитации, заявил собеседник «ВМ». При этом перспективы у зверя могут быть не самые радужные, признает он.

— Перелом у лосенка идет почти у головки кости, не посередине. Кость там очень мягкая, пористая, ее невозможно зафиксировать так, чтобы она срослась. И спицы почти нереально вставить. С такими травмами, как у этого сохатого, в дикой природе животные обычно не выживают, — отметил Иван.

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