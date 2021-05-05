Как защитить собак и кошек от клещей

Ветеринарный фельдшер Ярослав Никифоров и кот Кузя / Фото: Игорь Генералов / Вечерняя Москва

После зимней спячки клещи начинают свою активную охоту. С приходом тепла обработка четвероногих питомцев становится актуальной и обязательной. Кандидат ветеринарных наук Татьяна Марюшина рассказала «Вечерке» о том, как защитить друзей человека.

Собаки наиболее уязвимы для укусов кровососущих насекомых. Обработка необходима в начале весны, когда растаял снег и стало тепло. Нужно поторопиться владельцам, кто имеет дачи, потому что чаще всего клещи дают о себе знать именно на природе.

— Рекомендую защищать животных каплями на холку, ошейниками или таблетками, которые считаются наиболее эффективными средствами. Какие-то из них действуют в течение месяца или даже трех, — отметила Татьяна Марюшина. — Но если у собаки организм ослаблен или она имеет болезни печени и почек, то некоторые таблетки могут переноситься достаточно тяжело.

И нельзя давать их щенкам до восьми недель, а также со-бакам с массой тела меньше двух килограммов. Лучше использовать ошейник либо капли. При обработке последними нежелательно мочить животное за два дня до процедуры и два дня после нанесения средства. Попадать под дождь тоже не рекомендуется. Иначе действие капель будет неэффективно.

Ветеринар не советует защищать своих любимцев сразу всеми тремя препаратами: таблетками, каплями и ошейником, потому что идет очень большая химическая нагрузка и это может вызвать интоксикацию организма. Лучше выбирать один способ.

— Отмечу, что ошейник начинает действовать сразу, а таблетки и капли всасываются примерно в течение дня, — рассказала Татьяна Марюшина. —Есть еще ультразвуковые «отпугиватели» клещей. Медальоны на ошейник. Это иная защита. Она не дает мощной токсической нагрузки на организм. Поэтому дополнительно к таблетке, ошейнику или каплям можно применять и медальон.

Некоторые собаки имеют аллергическую реакцию на тот или иной препарат или какое-либо хроническое заболевание, а может, животное уже в возрасте. Перед применением средства лучше обратиться за советом в клинику либо проконсультироваться с продавцом в магазине. Ни один препарат не способен уберечь питомца на все сто процентов. Капли и ошейник имеют эффективность порядка 70 процентов. Таблетки чуть больше 80. В любом случае при первых признаках покажите животное ветеринару.

— В случае заражения температура поднимается до 40 градусов. Питомец отказывается от корма и жидкости, ослабевают задние конечности. Меняется цвет мочи. Она становится темно-коричневой, — рассказала Марюшина. — Поэтому, как только пришли с прогулки, надо осмотреть лапы собаки, живот и область возле ушей и шеи.

Некоторые владельцы поднаторели в этом вопросе. Они удаляют клещей руками. Чтобы вредитель не присосался еще и к вам, лучше использовать щипцы или, по крайней мере, надеть перчатки. Ветеринар не рекомендует заливать клещей маслом, бензином, керосином. Они таким образом не всегда хорошо удаляются. А на месте укуса может возникнуть раздражение.

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