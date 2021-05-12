Хвостатым подопечным — самый лучший дом

Москвичка Оксана Демидова демонстрирует своих подопечных — Багиру (слева) и Зайку. Девушка уже нашла хозяев для этих бездомных кошек / Фото: Из личного архива Оксаны Демидовой

Москвичка Оксана Демидова больше года занимается помощью бездомным кошкам, которых находят жители по всему городу. Девушка вместе с единомышленниками выхаживает животных и подбирает для них ответственных хозяев.

Оксана Демидова живет в районе Строгино. До зимы 2019 года она и не думала заниматься волонтерством. Но однажды она случайно увидела в социальных сетях сообщение о двух котятах, которых местные жители обнаружили в подъезде одного из домов.

— Мы с подругой не смогли остаться в стороне. Нам стало жалко этих котят. Поэтому мы забрали их и отвезли в ветеринарную клинику. Выяснилось, что у малышей больные глазки. Нужно было лечить, — вспоминает Оксана Демидова.

Девушка достала все свои «заначки», добавила к ним деньги, которые дали неравнодушные соседи, и пристроила котят на передержку. Временные хозяева ухаживали за ними. Оксана оплатила лечение. А когда котята выздоровели, она нашла им постоянных хозяев.

Тогда девушка задумалась, что если она смогла помочь этим беднягам, то в ее силах спасти и других бездомных животных.

— Их очень много в Москве. У меня нет детей, работаю по графику два через два. Поэтому есть свободное время. И я решила посвятить его животным. Дома у меня уже живут две кошки. Я создала группу в социальных сетях «Волонтеры Строгина», — рассказала Оксана Демидова.

Сообщество существует немногим больше года. За это время в ряды добровольцев вступили больше двадцати человек. А организация теперь работает не только в Строгине, но и во всех других районах Москвы. Кто-то из волонтеров дает деньги, другие — помогают довезти животных до ветклиники, третьи — ухаживают за питомцами.

— Сейчас под нашей опекой находятся 13 кошечек. Большинство из них на временной передержке. Это не бесплатно. Поэтому всегда нужна материальная помощь от неравнодушных жителей города, — добавила Оксана Демидова.

Волонтеры уже нашли новый дом более чем для 30 животных. При этом к отбору будущих хозяев добровольцы подходят очень серьезно. Сначала кандидаты заполняют специальную анкету и проходят собеседование.

— Мы должны быть уверены, что хозяин не будет кормить кошку некачественным кормом. Еще мы против того, чтобы отпускать кошек самостоятельно гулять на дачных участках. Если квартира съемная, то лучше предоставить разрешение от владельца на содержание животных, — пояснила Оксана Демидова.

НАДО ЗНАТЬ

Если вы обнаружили бездомное животное:

— Обязательно отвезите найденыша в ветклинику. Большинство бездомных животных болеют.

— В клинике получите ветеринарный паспорт для животного.

— Проверьте наличие информационного чипа или клейма, если животное породистое.

— Разместите объявление в социальных сетях. Возможно, найдется хозяин.

— Если не готовы оставить кошку себе, то найдите ей новых хозяев.

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