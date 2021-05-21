Как ухаживать за шерстью питомцев в теплое время года

Фото: Михаил Подобед / Вечерняя Москва

Солнечные дни и долгие прогулки на воздухе радуют не только москвичей, но и их домашних любимчиков. Но, как и людям, питомцам могут навредить излишнее тепло и ультрафиолет. Многие пушистые создания начинают откровенно плохо выглядеть: шесть становится ломкой, тусклой, сухой. Как вернуть собаке или кошке прежний лоск, рассказали эксперты зоопортала hvost.news.

Оказывается, виной всему — сезонные условия. Кожа и шерсть животных подвергается неблагоприятному воздействию УФ-лучей и высокой температуры воздуха. Шерсть начинает выгорать, сушиться. У мохнатых питомцев образуются колтуны, из-закоторых начинает преть кожа. Но тяжелее всего приходится тем, у кого шерсть короткая или ее вовсе нет. У таких особей даже краткосрочное пребывание под прямыми солнечными лучами может вызвать сильный ожог, тепловой удар илидругие неприятные последствия: перхоть, дерматиты. Но люди способны защитить своих любимчиков и вместе с ними наслаждаться каникулами. Итак, основных лайфхаков несколько:

1. В жару не гуляем на открытом солнце, особенно с 11:00 до 16:00.

2. На бесшерстных компаньонов наносим солнцезащитный крем перед прогулкой. После прогулки на чистую кожу питомца можно нанести несколько капель озонированного оливкового масла Atami от итальянского бренда Iv San Bernard. Продукт быстро снимает раздражения, насыщает кожу кислородом и борется с образованием свободных радикалов.

Озонированное оливковое масло Atami от итальянского бренда Iv San Bernard / Фото: Пресс-служба АО «Валта Пет Продактс»

3. Для лета покупаем профессиональную увлажняющую косметику с защитой от УФ-лучей. Кстати, такиесредства обычно предотвращают преждевременное старение шерсти и кожи. Компания Iv San Bernard, являющаяся лидером в производстве специальной дерматологической косметики для собак и кошек, предлагает для этих целей два продукта: шампунь и маску-кондиционер линии «Черная страсть». Благодаря чистому маслу аргании шерстяной покров полностью восстанавливается, создаются благоприятные условия для роста шерсти. Природные УФ-фильтры защищают шерсть от выгорания и выцветания, а стволовые клетки винограда предотвращают реакции окисления, препятствуя старению клеток дермы.

Шампунь линии «Черная страсть» компании Iv San Bernard / Фото: Пресс-служба АО «Валта Пет Продактс»

4. Для регулярного ухода запасаемся профессиональным увлажняющим спреем, который защитит волос от сухости, выцветания и облегчит расчесывание. Перед расчесыванием нанесите на шерсть любой увлажняющий несмываемый спрей, дав ему несколько минут пропитать шерсть. Для этой цели прекрасно подойдет двухфазный спрей Iv San Bernard Atami H270 на основе масел жожоба, авокадо и экстракта бамбука. Спрей подходит для всех типов шерсти, придает блеск, гибкость, эластичность и текстурность. Он так же облегчает расчесывание, устраняет статику, снижает вероятность возникновения колтунов.

Двухфазный спрей Iv San Bernard Atami H270/ Фото: Пресс-служба АО «Валта Пет Продактс»

Если собака любит купаться, после процедуры обязательно промываем шерсть (подходящим шампунем и бальзамом) и тщательно просушиваем феном во избежание опрелостей. Струя воздуха обязательно должна быть прохладной или слегка теплой. Нельзя позволять питомцу часто и подолгу бегать с влажной шерстью. Никаких ультракоротких стрижек под ноль! Подобные стрижки и бритье не спасают от жары, а наоборот. Оголенная кожа становится беззащитной, и риск для здоровья лишь возрастает. Если у вас бесшерстный или короткошерстный питомец, выберите для него летнюю одежду. Идеально как для собак, так и для кошек — стильный хлопковый комбинезон. Таким образом четвероногий будет защищен, да и выглядеть будет модно.

Владение домашним животным — это большая ответственность. Выбрать все лучшее и нужное для вашего питомца, а также посоветоваться по интересующим вопросам и найти подходящую косметику вы всегда можете в любом магазине сети «Бетховен» — просто узнайте о ближайшем к вам на сайте bethowen.ru.

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