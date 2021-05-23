Одиночество и потребность в любви: почему россияне заводят домашних животных

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О положительном воздействии четвероногих любимцев на человека сказано немало. А фраза из басни Эзопа «чем больше узнаю людей, тем больше люблю животных», по оценке интернет-аналитиков, приобретает все большую популярность в социальных сетях: пользователи активно выбирают ее для определения своего мироощущения и личного девиза.

Повышенный спрос

Наша страна из года в год становится лидером по количеству домашних животных, лишь немного уступая США: питомец сегодня есть в каждой второй российской семье. Хозяев кошек, собак, хомячков, морских свинок и прочих «братьев меньших» у нас уже 70,4 миллиона человек, из тех, кто старше 14 лет. Согласно результатам недавнего исследования одной из крупнейших компаний — производителей кормов для питомцев, за последние три года домашних животных в целом по России стало больше на 12 миллионов, а в мегаполисах — на 1,6 миллиона.

По оценке экспертов, определенную роль в этом сыграла пандемия: необходимость пребывать в четырех стенах во время самоизоляции усилила потребность завести кошку или собаку. Подтверждает это и статистика: в прошлом году спрос на домашних животных вырос на 55 процентов.

По оценке экспертов сервиса экспресс-доставки товаров из зоомагазинов, 82 процента москвичей, имеющих домашних животных, — кошатники. На втором месте — хозяева породистых собак. Примечательно также, что в столице чаще стали покупать щенков мелких декоративных пород или брать дворняжек из приютов.

Несмотря на финансовый кризис, на любимых Барсиках и Бобиках граждане нашей страны не экономят.

В Москве больше половины владельцев в среднем тратят на кошку 2 тысячи рублей в месяц, а на собаку — 1,5 тысячи рублей. А по данным опроса, проведенного оператором онлайн-касс, подавляющее большинство респондентов ответили, что скорее откажутся от покупок для себя, чем для своих питомцев.

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— Животные в городе — это прежде всего компаньоны, — говорит главный врач одного из столичных ветеринарных центров Анастасия Егорова. — Они перестали выполнять свои традиционные функции — охрана, охота, ловля мышей. Их роль сегодня в создании комфортной и позитивной обстановки в доме. И да, животное все чаще воспринимается хозяином как член семьи.

Судя по опросу Всероссийского центра изучения общественного мнения, это действительно так. 93 процента россиян считают, что домашние питомцы положительно влияют на их эмоциональное здоровье, а 80 процентов хозяев верят в целительные способности своих кошек и собак. 92 процента респондентов убеждены, что четвероногий друг делает ребенка более счастливым и общительным, а заодно прививает ему чувство ответственности и способствует развитию. В Москве своих домашних животных полноправными членами семьи считают 70 процентов владельцев.

Вильнуть хвостом

Все, казалось бы, хорошо. И польза от домашних животных очевидна. Если бы не одно «но»: причины, по которым люди берут в дом животное, демонстрируют рост проблем взаимоотношений в современном обществе. Отвечая на вопрос одной из социологических служб «почему вы решили завести домашнего питомца», жители мегаполисов все чаще выбирают не традиционные типа «люблю животных», «хочу воспитать в ребенке добрые чувства», а «одиночество» и «потребность в безусловной любви».

— Ничего удивительного, — комментирует психолог Людмила Федотова. — На дворе век товарного изобилия и массового производства, мы живем в обществе потребления. Схемы маркетинга ориентируются на индивидуальный подход, интернет, соцсети — все настроено на личные предпочтения, избирательность по принципу «что нужно, важно и интересно именно мне». Добавьте к этому еще образ жизни, который ведет среднестатистический горожанин: вечная нехватка времени ни на что, в том числе и на любовь, которой так хочется всем. А животное любить проще, потому что с ним легче договориться. И купить отношения, наполненные преданностью только тебе одному, легче, чем их выстроить. Животные куда реже вытаскивают нас из зоны внутреннего комфорта, не вызывают агрессии, не становятся причиной глобальных обид.

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Но при этом они создают с нами так необходимую каждому эмоциональную связь. Но нельзя требовать от животного того, на что оно в принципе не способно хотя бы из-за более упрощенной, примитивной психики.

Конечно, какая-нибудь Мурка ваш внешний вид или опоздание на свидание критике не подвергнет. Ну разве что породистый Джек, да и то в особых, не терпящих отлагательств случаях. Но вот зудеть над ухом о вашей непунктуальности он не станет уж точно. Напротив, встретит, виляя хвостом и прыгая от радости.

У одной моей знакомой четыре кота. Ровно столько она разводилась со своими мужьями. Причем клички у них, как вы понимаете, соответствуют именам бывших благоверных.

— Не поверишь, — однажды сказала она. — У нас с каждым из них превосходные отношения и полнейшее взаимопонимание.

Кстати, четвероногого друга чаще всего заводят не одинокие люди, как думают многие. По статистике, большая часть домашних питомцев проживают в семьях из трех человек — мамы, папы и ребенка. И если в доме царит гармония, пес, кот или пухлый милый хомячок еще больше объединит семейство. Однако историй, когда щенка или котенка берут во время кризиса отношений, тоже хоть отбавляй.

— Это хороший вариант для примирения, — говорит психолог Людмила Федотова. — В ссоре ведь что самое главное? Разрядить обстановку, снять витающее в воздухе напряжение, раздражение. Четвероногий малыш на роль такого посредника очень подходит.

Другой вопрос, честно ли это по отношению к животному? Сможете ли вы любить питомца, который будет постоянно напоминать о не самом приятном периоде жизни? Да и помириться, умиляясь на чудо-кошечку, все-таки полумера. Вы отвлечетесь от решения проблемы, но по сути-то ничего не изменится. Взаимные претензии останутся не озвученными, а ошибки — не исправленными.

Фото: Андрей Любимов / АГН Москва

В свою очередь, педагоги тоже предупреждают родителей, планирующих подарить чаду котика или собачку: не стоит требовать от животного большего, чем то, на что оно способно.

— Живое существо благотворно влияет на детскую психику — это неоспоримо, — говорит кандидат педагогических наук Тамара Осипова. — С воспитательной точки зрения приучать ребенка к ответственности нужно с малых лет, и лучшего варианта, как забота о животном, наверное, нет. Но это сработает, если в семье папа и мама, например, проявляют внимание к бабушкам и дедушкам.

Подавать пример детям все равно должны люди взрослые, отвечающие за его воспитание, здоровье и, что немаловажно, безопасность. Не забывайте об этом, если вдруг решите, что лучшим другом и защитником для вашего сына или дочери станет суровый пес.

Не стоит обольщаться

Сколько бы ни говорили о важности «меньших братьев» в жизни человека, любовь к ним все-таки должна быть дозирована, — уверены эксперты.

— Строчки из «Маленького принца» Экзюпери о том, что мы в ответе за тех, кого приручили, чаще всего упоминаются, когда речь идет о доброте и сочувствии, — говорит кинолог Александр Проклов. — И когда я вижу пса, на холке которого красуется гламурный бантик, каждый раз сомневаюсь, что «обожающая» его хозяйка понимает, что такое любить живое существо. Так и хочется подойти и спросить: «Вы своего любимца спросили, комфортно ли ему вот с таким украшением?» Да, псинка маленькая, ее ветром сдувает, но она же не аксессуар к сумочке! Беда, когда владельцы начинают очеловечивать своих питомцев.

Признайтесь: ну кто не разговаривал со своей добродушной псиной или с наглым котярой, предпочитающим передвигаться по квартире на вашем плече? А «ути-пуси, мой мальчик, иди к мамочке» от хозяек уморительных йоркширов никогда во дворе не слышали? В опросе, проведенном одной зоозащитной организацией, 63 процента владельцев домашних животных признались, что рассказывают своему питомцу то, о чем никогда ни с кем из людей, даже самых близких, не говорят.

— Люди, поступающие так, ошибочно приписывают питомцам эмоции, когнитивные способности и даже нравственные качества, свойственные человеку, — считает психолог Людмила Федотова. — И хозяин, по сути, берет в плен живое существо, озвучивая его чувства в соответствии со своими желаниями.

Фото: Патимат Абдурахманова

Но это иллюзия, в которую вы себя загнали. Недостаток чего в своей жизни вы компенсируете таким образом? Животное-компаньон отличается преданностью, верностью, но оно не в состоянии подарить ту огромную гамму чувств, которую можно получить при человеческом общении. Да, с людьми строить отношения непросто, наша психика несоизмеримо сложнее, чем у самого умного пса. Но только преодолевая трудности, учась слушать и слышать друг друга, можно испытать настоящую радость от близости с родственной душой. А животное, как бы вы его ни любили, обладает лишь набором инстинктов.

Против «очеловечивания» животных выступают и зоозащитники. По их мнению, наделение питомцев человеческими качествами может не только помешать контакту с любимцем, но и навредить ему.

— Люди склонны приписывать своим питомцам человеческие качества: обиделся, игнорирует, не любит меня, — говорит ветеринар Оксана Велихова. — То есть трактуют их поведение с человеческой точки зрения.

И ведь решать пытаются проблемы, как с людьми! Один мой знакомый долго меня убеждал, что его кот из личной обиды стал метить углы в квартире. Месяц его уговаривала привезти животное на осмотр. Оказалось, что котик страдает мочекаменной болезнью.

А как зверей перекармливают от большой любви! Сейчас набирает популярность зоопсихология. Задача специалиста, в частности, разобраться, что стало причиной «капризов» кота или «грусти» песика, и объяснить, какие знаки на самом деле подает питомец хозяину.

...Животный мир богат и разнообразен. Мы учимся у него искренности. Того, чего на самом деле так часто не хватает нашему, людскому, обществу. Но использовать «меньших братьев» в качестве разменной монеты, убегая от проблем, страхов и прочих трудностей взаимоотношений, наверное, не стоит. Любовь и к животному, и к человеку должна быть честной.

ПОГОВОРИЛИ

Ученые продолжают пытаться решить проблемы коммуникации человека с животными. Еще десять лет назад в Японии было создано электронное устройство, переводящее лай десятков различных пород собак. Прибор имел микрофон, LCD-дисплей для вывода сообщений и анализатор звуков. Гаджет анализировал лай, определял выражаемую звуком эмоцию и сопоставлял около 200 типовых фраз, загруженных в устройство. Однако выпущенный в продажу девайс очень быстро перестал пользоваться спросом. По мнению владельцев собак, перевод был не точен, а их четвероногий друг говорил им совершенно другое.

ЭКСПЕРТ СОВЕТУЕТ

Анастасия Егорова, главный врач ветцентра

Главный врач одного из ветеринарных центров Москвы Анастасия Егорова дала рекомендации читателям «Вечерки», в каких случаях не стоит брать животное в дом:

— Если в семье в ближайшее время планируется рождение ребенка.

— Если в семье есть аллергик или предпосылки к аллергическим реакциям.

— Не стоит заводить собаку, если вы не готовы полностью поменять свой привычный образ жизни. Поверьте, так или иначе вам придется подстраиваться под потребности питомца.

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