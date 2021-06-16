Буран на страже Кремля

Фото: Сергей Шахиджанян / Вечерняя Москва

Самец полярной совы по кличке Буран — питомец орнитологической группы Cлужбы коменданта Московского Кремля — в июле отметит свой первый день рождения.

Буран входит в особый отряд специально обученных птиц орнитологической группы Службы коменданта Московского Кремля. Буран не просто птица — он штатный сотрудник Федеральной службы охраны.

— Буран весом в полтора килограмма имеет размах крыльев 58 см, рост совы — 60 см, — рассказал сотрудник подразделения Денис. — Поскольку в наших местах полярные совы не водятся, то белый окрас часто привлекает к Бурану ворон, которые пытаются напасть, думая, что он легкая добыча. Такой «манок» позволяет увести стаю ворон в укромное место.

Денис с Бураном на перчатке обходит подведомственную им территорию. А вот дальше с воронами разбираются уже коллеги Бурана по службе — филин Филя и ястреб Астур. Пернатые охранники выполняют роль патруля — их задача не дать воронам обосноваться и повредить памятники архитектуры.

Буран очень ласковый. К людям относится без истерики, любит, когда его нежно гладят по когтистой лапке — в ответ очень аккуратно пощипывает палец Дениса клювом. Однако если кто-то увидит Бурана и позовет его, самец проигнорирует. Хотя птицы, конечно, отличают знакомых людей от незнакомых, но на свои клички никак не откликаются. Совы прекрасно видят не только ночью, но и в светлое время суток . Летает Буран, как и другие птицы, абсолютно бесшумно. А вот скорость полета — до 100 км/ч! Однако развить ее сова может лишь на короткое время. График службы у птиц — посменный. Если все в порядке, то через день, если же они плохо себя чувствуют, то по состоянию здоровья.

Живут все ястребы и совы в максимально комфортных условиях — для каждой сделан свой деревянный домик, довольно просторный. Кроме Бура-на, Фили, Астура есть еще и сокол-сапсан Зевс, сокол-балобан Гектор, планируют еще завести самку ястреба-тетеревятника.

Трижды в день орнитологи обходят всю территорию Московского Кремля. Иногда птиц специально прячут в автомобили, чтобы они стали для ворон сюрпризом.

Соколы же для контроля над воронами не очень подходят: они могут летать далеко, и им нужны просторы.

А вот ястребам-тетеревятникам места нужно намного меньше.

— Несколько раз я наблюдал, как вороны «катались» по золоченым куполам соборов, используя их как горку, — вспоминает Евгений Арев, несколько лет проработавший в Государственном Кремлевском дворце.

Зоолог, кандидат биологических наук, преподаватель кафедры зоологии биологического факультета МГУ им. М. В. Ломоносова Василий Малыгин рассказал, что практика привлечения хищных птиц для сокращения численности врановых — самая правильная.

— Сразу после революции, в 1918 году, когда правительство молодого Советского государства переехало из Петрограда в Москву, для борьбы с многочисленными стаями ворон даже привлекали стрелковые части — они безуспешно пытались бороться с этими птицами пальбой из винтовок. Но вместо ожидаемого сокращения это приводило лишь к еще большему размножению. Естественные враги ворон — хищные птицы, это самое лучше средство воздействия на них в условиях мегаполиса.

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