Попытаются втянуть в конфликт: зачем Россия оснастила своих миротворцев в Нагорном Карабахе боевыми вертолетами

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Военные вертолеты необходимы для миротворческой операции в Нагорном Карабахе, поскольку они более эффективны в горной местности и позволяют пресекать возможные провокации. Об этом «Вечерней Москве» рассказал доцент кафедры политики и социологии РЭУ им. Плеханова, член экспертного совета организации «Офицеры России» Александр Перенджиев.

В миротворческой операции в Карабахе задействуют вертолеты Ми-8 и Ми-24, восемь машин уже прибыли на аэродром в Ереване.

— Эти машины, во-первых, дают возможность вести наблюдение за перемещением различного рода групп, в том числе и вооруженных. Мы же говорим о пресечении любых боевых действий в регионе и должны понимать, что в этом отношении могут быть провокации. Причем не только с армянской или азербайджанской стороны. Угрозу могут представлять и диверсионные группы третьих сторон, пытающихся возобновить конфликт и втянуть в него Россию. Такой вариант никто не исключает. Военные вертолеты же дают возможность делать предупредительные выстрелы, чтобы остановить выдвигающиеся группы, — объяснил он.

Вертолеты, по словам эксперта, необходимы не только для борьбы с потенциальными диверсантами, но и для быстрого перемещения групп российских миротворцев:

— Они дают возможность действовать оперативно, высаживать по восемь–десять человек на высоты, другие участки местности. Или, наоборот, осуществлять экстренную эвакуацию миротворцев — ситуации ведь бывают разные. В любом случае использование самолетов в горной местности не так удобно, вертолеты же позволяют работать качественно, отслеживать потенциальные угрозы, наносить предупредительный огонь.

Эксперт заключил, что, конечно, миротворцы отправились в Карабах не для того, чтобы воевать, а для того, чтобы предотвращать подобные действия. И именно военные вертолеты наиболее подходят для этой миссии.

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