Военнослужащие Кантемировской дивизии провели необычные учения
Военнослужащие Кантемировской дивизии Гвардейской танковой армии Западного военного округа провели необыкновенные учения.
Сначала артиллеристы отработали нанесение удара по врагу на тренажере «Артерра», смоделировав бой на компьютере. А затем успешно выполнили те же боевые задачи «в обстановке, приближенной к боевой», — на заснеженном поле подмосковного полигона Головеньки.
Над широким полем вьются густые дымы. У излучины небольшой реки, прикрываясь полусгоревшей рощицей, притаилась колонна неприятельских танков, готовая испепелить маленький городок. Но разведка вовремя обнаружила врага с помощью беспилотного дрона — и из штаба Кантемировской дивизии в полк реактивной системы залпового огня полетел приказ: перехватить врага, дать ему встречный бой и уничтожить.
Это не сюжет для военного фильма. Это — план войсковых учений, которые прошли одновременно в двух реальностях.
Виртуальный этап проходил в учебном классе винтовочноартиллерийского комплекса дивизии. Лейтенанты Роман Исхаков и Шамиль Сулейманов отработали алгоритм уничтожения вражеских танков на современном тренажерном комплексе «Артерра». Роман проходил обучение на должность командира батареи, Шамиль — на должность взводного старшего офицера.
— В наши задачи входило получить разведданные о противнике, обработать их, дать целеуказание для батареи и разгромить врага, — говорит Шамиль Сулейманов. — Каждый артиллерист — это прежде всего математик. Мы умеем пользоваться аналоговыми приборами наведения и управления огнем, владеем способами вычисления параметров цели с помощью специальных таблиц. Но компьютерный симулятор «Артерра» позволяет не просто освоить теорию стрельбы, а своими глазами увидеть картину сражения и оценить ситуацию.
После занятий на тренажере наступил этап применения полученных знаний непосредственно на полигоне. Батарея капитана Максима Пальчикова провела в Головеньках боевое развертывание на занесенной снегом полигонной позиции.
— РСЗО «Торнадо-Г» — это, проще говоря, прямые потомки знаменитой «катюши», — пояснил капитан. — В батарее — командно-штабной фургон и четыре боевых машины с ракетокомплектами.
Получается, что на каждом грузовике типа «Урал» находится 40 направляющих с ракетами. Это могучая сила, и владеть ею надо в совершенстве. Поэтому учения, подобные нынешним, планируется проводить каждую неделю.
ПРЯМАЯ РЕЧЬ
Дмитрий Батманов, майор, начальник штаба:
— Тренажерная система «Артерра» предназначена для подготовки офицеров-специалистов для артиллерии и реактивных систем залпового огня. На ней можно смоделировать работу практически любой боевой техники, которая стоит на вооружении Российской армии — от обычных ствольных артустановок типа Д-30 до РСЗО типа «Ураган». Интерактивная программа позволяет задать любые погодные условия и видимость, любую численность вражеских войск.
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