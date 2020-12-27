Военнослужащие Кантемировской дивизии провели необычные учения

Наводчик рядовой Роман Макаренко готовит реактивную систему залпового огня «Торнадо» к залпу в ходе боевого развертывания / Фото: Артем Соболев

Военнослужащие Кантемировской дивизии Гвардейской танковой армии Западного военного округа провели необыкновенные учения.

Сначала артиллеристы отработали нанесение удара по врагу на тренажере «Артерра», смоделировав бой на компьютере. А затем успешно выполнили те же боевые задачи «в обстановке, приближенной к боевой», — на заснеженном поле подмосковного полигона Головеньки.

Над широким полем вьются густые дымы. У излучины небольшой реки, прикрываясь полусгоревшей рощицей, притаилась колонна неприятельских танков, готовая испепелить маленький городок. Но разведка вовремя обнаружила врага с помощью беспилотного дрона — и из штаба Кантемировской дивизии в полк реактивной системы залпового огня полетел приказ: перехватить врага, дать ему встречный бой и уничтожить.

Это не сюжет для военного фильма. Это — план войсковых учений, которые прошли одновременно в двух реальностях.

Виртуальный этап проходил в учебном классе винтовочноартиллерийского комплекса дивизии. Лейтенанты Роман Исхаков и Шамиль Сулейманов отработали алгоритм уничтожения вражеских танков на современном тренажерном комплексе «Артерра». Роман проходил обучение на должность командира батареи, Шамиль — на должность взводного старшего офицера.

— В наши задачи входило получить разведданные о противнике, обработать их, дать целеуказание для батареи и разгромить врага, — говорит Шамиль Сулейманов. — Каждый артиллерист — это прежде всего математик. Мы умеем пользоваться аналоговыми приборами наведения и управления огнем, владеем способами вычисления параметров цели с помощью специальных таблиц. Но компьютерный симулятор «Артерра» позволяет не просто освоить теорию стрельбы, а своими глазами увидеть картину сражения и оценить ситуацию.

После занятий на тренажере наступил этап применения полученных знаний непосредственно на полигоне. Батарея капитана Максима Пальчикова провела в Головеньках боевое развертывание на занесенной снегом полигонной позиции.

— РСЗО «Торнадо-Г» — это, проще говоря, прямые потомки знаменитой «катюши», — пояснил капитан. — В батарее — командно-штабной фургон и четыре боевых машины с ракетокомплектами.

Получается, что на каждом грузовике типа «Урал» находится 40 направляющих с ракетами. Это могучая сила, и владеть ею надо в совершенстве. Поэтому учения, подобные нынешним, планируется проводить каждую неделю.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Дмитрий Батманов, майор, начальник штаба:

— Тренажерная система «Артерра» предназначена для подготовки офицеров-специалистов для артиллерии и реактивных систем залпового огня. На ней можно смоделировать работу практически любой боевой техники, которая стоит на вооружении Российской армии — от обычных ствольных артустановок типа Д-30 до РСЗО типа «Ураган». Интерактивная программа позволяет задать любые погодные условия и видимость, любую численность вражеских войск.

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