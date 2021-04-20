Как московских новобранцев отправляют в армию

Москвич Иван Саукин поправляет новую форменную кепку на сборном пункте перед посадкой в автобус. Молодому человеку предстоит служить в Ракетных войсках стратегического назначения / Фото: Антон Гердо / Вечерняя Москва

20 апреля, во вторник, с городского сборного пункта на Угрешской улице столицы состоялась первая в этом году отправка новобранцев к местам несения армейской службы.

В этом году, как и в прошлом, на сборном пункте нет ни традиционного оркестра, ни родителей, ни друзей, которые провожают своих сыновей и товарищей в армию. Увы, пандемия коронавируса продолжает вносить свои коррективы в привычную жизнь.

Все призывники непременно проходят экспресс-тест на ковид. Ребят встречает медсестра Наталья Дьяконова с бесконтактным термометром. Только после тестирования и контроля температуры будущим солдатам выдают форму.

— Если у кого-то из молодых людей температура выше нормы или будет положительный тест, всем, кто был с ним в автобусе, придется подождать отправки в войска, чтобы выдержать необходимый двухнедельный период изоляции, — рассказала «ВМ» Наталья Дьяконова.

В первой группе вчера отправились в войска двадцать призывников.

И хоть они еще не совсем солдаты в строгом смысле слова, ведь присяга пока не принесена, но заметно, что к дисциплине и армейскому порядку парни уже привыкли. Команды сопровождающих призывников представителей районных военных комиссариатов молодые люди выполняют уверенно и четко.

Образцы одежды и экипировки занимают несколько больших столов. На сборном пункте будущим защитникам Родины выдают все необходимое. Кроме формы, призывники получают несессер с гигиеническими принадлежностями: здесь все, от зубной щетки до швейного комплекта. В прошлом и этом году к этому набору вещей добавились еще маски, перчатки и антисептики. Если путь до места несения службы долгий, то выдают еще и сухой паек.

Первые партии столичных призывников отправятся служить в Ракетные войска стратегического назначения.

— Признаюсь, что немного волнуюсь, поскольку служба — дело серьезное. Но в целом чувствую себя бодро, — четко рапортует Иван Саукин, житель Даниловского района столицы. Иван окончил МИРЭА — Российский технологический университет, получил диплом по инженерной специальности и после армии планирует работать в органах правопорядка. Кроме этого, Иван Саукин уверен, что служба будет интересной и позволит использовать уже полученные профессиональные навыки.

Вместе с Иваном в одной партии Антон Монахов. Он тоже вчерашний студент — окончил Московский технический университет связи и информатики.

— Очень бы хотелось попасть на узел связи, поскольку моя специальность как раз связана именно с этой сферой, — поделился с «ВМ» Антон. — С ребятами на пункте я уже успел познакомиться, возможно, и служить будем с кем-нибудь из них в одной части.

ТОЛЬКО ЦИФРЫ

В каждом из микроавтобусов, которые привозят призывников на сборный пункт, не больше 5–7 человек. На двойных сиденьях сидит только по одному человеку. Срок альтернативной гражданской службы в 1,75 раза длиннее, чем служба по призыву. На данный момент уже свыше 20 процентов граждан от плана этого года призваны в армию. Экспресс-тест на ковид проходят в течение 15 минут.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Михаил Будко, начальник отдела подготовки и проведения призыва граждан на военную службу столичного военкомата:

— В этом году в войска отправятся порядка пяти тысяч призывников из Москвы. Большинство из них пойдут служить в части, расположенные в Западном военном округе, но какая-то часть ребят может отправиться и на Дальний Восток. В прошлом году мы получили опыт призыва в условиях эпидемии, который используем сегодня. Случаев, когда у призывников было заболевание коронавирусом, не выявлено. И возвратов наших ребят с ковидом из воинских частей тоже не было.

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