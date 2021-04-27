Призывникам обеспечили комфортные условия

Дмитрий Боловенков (на переднем плане) и Вадим Устинов моют руки перед обедом. Для новобранцев в обновленном сборном пункте оборудовали современные ванные комнаты, где можно принять душ и привести себя в порядок / Фото: Алексей Орлов / Вечерняя Москва

27 апреля открылся обновленный сборный пункт на Угрешской улице, откуда призывники отправляются в воинские части для прохождения срочной службы. Там недавно завершился капитальный ремонт.

Весенний призыв в самом разгаре. Как правило, юноши, которые готовятся со дня на день отправиться в армию, проводят на сборном пункте от одних до полутора суток.

Здесь они ждут, пока за ними не приедут офицеры из воинских частей.

— Нам сказали, что самое главное правило — призывник, отбывающий к месту службы, должен быть здоров, бодр, сыт и умыт, — говорит новобранец Сергей Бабушкин. — На мой взгляд, в отремонтированном сборном пункте есть все условия для новобранцев.

Экскурсия по обновленному зданию начинается с медицинского кластера. Здесь каждому на входе измеряют температуру, затем ведут в кабинет экспресс-тестирования — провериться на антитела к коронавирусу. Здесь же можно сделать прививку. На новеньком кафеле процедурного кабинета — алая разметка для соблюдения социальной дистанции, в углу — кварцевый дезинфектор. В армии все профилактические предписания по-прежнему соблюдаются очень педантично. Привезти коронавирус в полк с отрядом новобранцев просто невозможно.

Далее — медкомиссия. Помещения, где ребята проходят детальнейший медосмотр, в ходе недавнего ремонта получили новое современное оборудование.

Врач Вусал Новрузов проверяет зрение призывника Максима Петренко на новом офтальмоскопе. И похоже, новобранец поедет не в полк, а в глазную клинику.

— Я вообще с детства очки ношу, — говорит смущенный и растерянный Максим Петренко. — В школе они мне не мешали. Я даже не думал, что из-за них в армию могут не взять.

— Если мы выявляем призывника с проблемами со здоровьем, которые могут помешать службе, отправляем его на обследование, подтверждаем диагноз, решаем вопрос о лечении, об отсрочке или о том, чтобы вообще не призывать парня. Обратите внимание, что в данном случае предварительный осмотр юноша благополучно прошел. А благодаря новейшему оборудованию врач увидел, что проблема его сложнее, чем казалось.

По мнению врача, московские призывники, как правило, имеют хорошее здоровье. 81 процент всей столичной молодежи мужского пола сейчас признают полностью годными к строевой службе. А из оставшихся 19 процентов примерно половина получает отсрочку всего на год и за это время вполне успевает подлечиться.

Пока призывник находится на сборном пункте, его обеспечивают трехразовым горячим питанием. Каждый новобранец имеет возможность хорошенько выспаться, принять душ. Для этого на сборном пункте оборудовали современный бытовой кластер с комнатой отдыха, где размещена почти сотня коек. Здесь же — просторная столовая. Там, кстати, оборудование тоже обновили.

— Переночевав здесь, понимаешь, что ничего страшного в слове «казарма» нет, — считает призывник Артем Осипян. — Более того, здесь комфортно! Как в детском лагере. А общий быт, кстати, способствует установлению дружеских связей. Я до армии учился на инженера. Ко второму курсу понял, что ошибся, не мое. Вот отслужу и поступлю в Академию имени Кикотя, стану офицером полиции.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Виктор Щепилов, военный комиссар Москвы:

— Сегодня мы принимаем московских призывников в обновленном сборном пункте. Хотелось бы поблагодарить за помощь в ремонте столичное правительство, лично мэра Москвы Сергея Собянина и его заместителей. Пусть призывники и проводят здесь совсем немного времени, однако бытовые условия для ребят нам удалось значительно улучшить.

ТОЛЬКО ЦИФРЫ

Капитальный ремонт сборного пункта развернулся на площади более 4760 квадратных метров. В здании заменили 68 окон, обновили системы водоснабжения, отопления и канализации. Общая протяженность новых труб — почти 4140 метров. Более 3910 метров кабеля проложили для системы электроснабжения.

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