Главное, не налегать на кофе: диетолог назвала лучшие продукты от похмелья

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До Нового года осталось совсем немного, и именно этот праздник чаще всего связан с обильным потреблением алкоголя, делающим 1 января не самым приятным днем. «Вечерняя Москва» поговорила с диетологом Еленой Соломатиной, рассказавшей, какие продукты помогут победить похмелье.

Многие считают, что лучшее средство от похмелья — рассол. И, как ни странно, это действительно так, ведь рассол содержит не только витамин С, но и янтарную кислоту, улучшающую метаболические процессы.

— Некоторые, чтобы справиться с похмельем, пьют именно таблетку янтарной кислоты, но рассол, особенно капустный, действует не хуже. Содержащееся в нем вещество улучшает энергообмен. Соответственно, метаболические процессы проходят значительно лучше. Продукты распада алкоголя отравляют нашу нервную и сердечно-сосудистую систему, янтарная кислота помогает вывести их быстрее. В рассоле также содержится натрий, который в адекватном количестве позволяет восстановить кислотно-щелочной баланс, нарушенный после интоксикации, — объяснила эксперт.

С похмельем поможет справиться и лимон — он, так же как и натрий, оказывает защелачивающее действие. Кроме того, любой цитрус обладает тонизирующим эффектом.

— При интоксикациях очень хорошо работает зеленый чай. Он содержит вещество, действующее как легкий транквилизатор, — теанин. Он не расслабляет, но помогает успокоиться, убрать мандраж и трясучку, а в сочетании с лимоном еще и минимизирует тошноту, — рассказывает диетолог.

Тем, кому хочется чего-то более необычного, подойдет армянское блюдо хаш — это наваристый, жирный мясной суп, обладающий прекрасными антипохмельными свойствами.

— Правильный хаш начинают варить вечером, ставят требуху, кости и только к шести утра начинают есть. По сути, это вываренный коллаген. Сам коллаген не очень хорошо усваивается нашим организмом, но вываренный так долго, он распадается до отдельных аминокислот, прекрасно нами воспринимаемых. Это вещество впитывает продукты распада алкоголя и легко их выводит, — отмечает специалист.

Отлично, по словам диетолога, помогают кисломолочные продукты — лактобактерии. Они восстанавливают кишечную флору, пострадавшую от алкоголя.

Как «антипохмелин» сработает томатный сок, правда, уже в другом направлении — он разжижает кровь.

— Одно из следствий интоксикации — загущение крови, с которым как раз и борется томатный сок. Аспирин, кстати, действует по тому же принципу. Почему мы хотим пить после алкоголя? Именно потому, что в следствие потери жидкости кровь сильно загустилась, а организму необходимо как можно быстрее вывести продукты распада и снять интоксикацию, — объяснила она.

А вот на кофе, вопреки общему убеждению, налегать не стоит. Несмотря на тонизирующий эффект, он тоже выводит жидкость из организма, а мы помним, что ее и так осталось немного после выпитого спиртного.

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