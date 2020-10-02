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Зрительский праздник начался. Целую неделю 42-й ММКФ будет радовать новыми режиссерскими работами
Актриса Оксана Акиньшина на церемонии открытия 42-го Московского международного кинофестиваля в театре «Россия» / Фото: ТАСС / Вячеслав Прокофьев

Зрительский праздник начался. Целую неделю 42-й ММКФ будет радовать новыми режиссерскими работами

Татьяна Еременко

Кино

В четверг, 1 октября, открылась одна из крупнейших мировых кинематографических площадок. В программе — 180 фильмов из более чем 60 стран. Интерес к ММКФ сейчас огромен.

Традиционно, кроме основного конкурса, на кинофестивале проводят смотр документального и короткометражного кино, внеконкурсные показы. Участвовать в них могут лишь фильмы, которые в первый раз будут продемонстрированы на территории России, кроме картин из ретроспективного показа и российских программ.

Решать судьбу главной награды — «Золотого Георгия» — 42-го Московского международного кинофестиваля будет жюри во главе с режиссером Тимуром Бекмамбетовым. На этот приз претендуют тринадцать картин. Среди них четыре российского производства, еще одна создана совместного с Азербайджаном. Остальные фильмы из Индии, Великобритании, Бразилии, Казахстана, Кореи и других стран.

Расстояния и вынужденные ограничения преодолимы. Так, свой фильм именно для ММКФ сохранили создатели «Предвыборной кампании» из Румынии.

Режиссер Мариан Кришан и актеры не смогли приехать в Москву лично, но вышли на связь дистанционно.

— Это фильм про небольшую общину, про обычных людей. Он снят в городе Салонта, где я родился, — поясняет Мариан Кришан. — При том, что люди живут в маленьком городе, проблемы у них большие. И вот они сталкиваются с выборами в Европарламент...

На фестивале кино показывают на языке оригинала, с русскими и английскими субтитрами. Это помогает лучше понять — какой бы национальности человек ни был и где бы ни жил, у всех нас схожие проблемы, надежды и радости. В основном конкурсе этого года участвует новый фильм Ким Ки Дука «Растворяться», Валерия Тодоровского «Гипноз», полнометражный дебют бразильского актера Лазару Рамоса «Распоряжение».

Кстати, фильм открытия тоже дебютный — это «Серебряные коньки» Михаила Локшина. Чуть сказочная зимняя история о чувствах в начале XX века.

— В ленте заложено много тем, которые звучат актуально и сегодня, — поясняет продюсер Петр Ануров. — Большое кино мы все равно всегда делаем про себя, про настоящее, независимо от того, в каких костюмах и декорациях происходят события. Фильмом закрытия станет картина Эдуарда Бордукова «На острие».

Ретроспектива ММКФ в этом году посвящена творчеству французского кинорежиссера Робера Энрико. Среди специальных программ «Война: свидетельские показания», посвященная 75-летию Победы, Screenlife, «Анимация».

Из-за коронавирусных ограничений в 2020 году церемония открытия Московского международного кинофестиваля проводилась в ограниченном варианте, но ММКФ, как и всегда, открыт. Прежде всего открыт всему новому.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Кирилл Разлогов, программный директор ММКФ:

— Нас приятно удивила готовность многих приглашенных кинематографистов приехать в Москву на фестиваль даже из стран, транспортные связи с которыми остаются пока ограниченными. Но не следует впадать в обманчивый оптимизм — многие приехать не смогут. Если же приезд того или иного гостя окажется невозможным, мы постараемся обеспечить трансляцию пресс-конференций, а возможно, и сеансов вопросов и ответов со зрителями. В условиях коронавируса особо приветствуется предварительная запись выступлений и приветствий перед показом фильмов.

ИСТОРИЯ

Впервые ММКФ состоялся в 1935 году. Во время Великой Отечественной войны и в послевоенное время (с 1941 по 1959 год) он не проводился. Фестиваль возобновлен в 1959 году и проходил раз в два года. С 1972 года ММКФ получил аккредитацию класса «А» Международной федерации ассоциации кинопродюсеров. С 1999-го стал ежегодным. В основном конкурсе принимает участие не менее 12 полнометражных фильмов. Для оценки работ создается Большое жюри.

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