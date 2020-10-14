Мажор против рабыни Изауры. Отечественные сериалы привлекли зарубежного зрителя

Кадр из сериала «Друзья»

16 октября 1988 года на Центральном телевидении начался показ «Рабыни Изауры» — первой «мыльной оперы», вышедшей на советские экраны. «Вечерка» разбиралась в сериальной индустрии и вспомнила самые популярные и длинные эпопеи за несколько десятков лет.

Сто 25-минутных серий «Изауры» в СССР перемонтировали в пятнадцать эпизодов по 60–70 минут. Такой формат тогда был более привычен нашему зрителю. Так началась эра долгоиграющих мелодрам: бразильских, мексиканских, аргентинских...

— При производстве контента мы отталкиваемся от того, что, как думаем, будет интересно зрителям, — рассказала генеральный продюсер кинокомпании «Русское» Ирина Смирнова (на фото). — Сейчас сериалы стали не то чтобы более циничными, но более реалистичными. Если вспомнить «Рабыню Изауру», то сперва сериалы были почти что сказками. Это было не про нас, а про совсем иных людей, за которых мы переживали. Потом была стадия, когда персонажи были на нас похожие, но которые живут все равно в несколько отличной от нашей реальности. Теперь, мне кажется, гораздо выше запрос на реалистичность в кадре. Люди уже не хотят сказок, они хотят историй про таких же, как мы. Про то, что и у них жизнь не сладкая, но если поступать по совести и не бояться, то в итоге все будет хорошо.

Зрители хотят ассоциировать себя с героями, понимать их мотивацию. Когда смотришь зарубежные сериалы, которые я тоже люблю, все равно кажется, что это немножечко из жизни инопланетян. Зарубежный контент прежде всего смотрят люди, которые мыслят и живут схожими понятиями, что и зарубежные зрители. Но у нас есть и огромное количество людей, у которых восприятие реальности очень отличается от зарубежного. А для российского менталитета никто, кроме российского производителя, не снимет. И за рубежом та же история.

Дорого, богато

На сериалы сейчас производители денег не жалеют, особенно в американской киноиндустрии. Ради качества и результата тратятся баснословные суммы. Какие же сериалы самые дорогие?

Игра престолов

Мегапопулярный фэнтези-сериал считается самым дорогим проектом в мире. К шестому сезону стоимость серии выходила 10 миллионов долларов. А на финальный эпизод потратили 15 миллионов долларов.

Скорая помощь

Казалось бы, в сериале просто показывается работа обычного отделения в больнице. Но нет. Во времена Джорджа Клуни серия обходилась в 13 миллионов долларов, да и сейчас она примерно такая же.

Карточный домик

Каждый эпизод этого сериала про политическую жизнь в США стоил 4,5 миллиона долларов — чувствуете разницу с жанром фэнтези? Потом стоимость эпизода возросла. Пришлось повысить гонорар актеру Кевину Спейси.

Остаться в живых

Каждая серия популярного в 2000-х годах сериала стоила около 4 миллионов долларов. На пилотный эпизод пришлось потратиться — почти 14 миллионов.

Санта-Барбара (1984–1993)

Сериал, название которого стало для россиян нарицательным: «Ну просто Санта-Барбара» какая-то говорят, и сразу понятно, в ситуации все слишком запутано. Невероятное количество серий и 10 лет жизни с героями. Соседки встречались на лестничной площадке, обсудить как там Круз Костильо. Так и шел сериал бок о бок с реальными историями людей, которые сами взрослели, создавали и разрушали семьи, продолжая наблюдать за экранными.

Детективное агентство Лунный свет (1985–1989)

Американский сериал, который понравился российскому зрителю не столько оригинальностью сюжета — в принципе, это был обычный детектив, сколько участием в нем молодого и горячего Брюсса Уиллиса, сыгравшего главу агентства. Он отлично составил тандем актрисе Сибил Шеперд — разорившейся топ-модели Мэдди. Его девиз по жизни: «Немного домыслов, наблюдений и анализ».

Бедная Настя (2003–2004)

За историей любви барона Владимира Корфа и воспитанницы его отца Анны Платоновой на фоне псевдоисторических событий России XIX века следили все — и домохозяйки, и их мужья. Кастинг на роли главных героев прошли более семи тысяч двухсот актеров. Изящные дамы, галантные манеры и времена дуэлей — вроде сплошная мыльная опера, но такая своя, родная. Изящная блондинка Елена Корикова с огромными пронзительными глазами покорила сердца мужчин.

Дежурная аптека (1998–1999)

Герои сериала «Дежурная аптека» на целых четыре года превратились для россиян в членов семьи. Легкий юмор, плеяда забавных ситуаций и персонажей, с которыми приходится справляться хозяйке обычной испанской аптеки Лурдес Кано. Девочки были влюблены в ее сыновей — Гильермо и Кике, а женщины переживали за ее отношения с бывшим мужем Адольфо Сегура.

Друзья (1994–2004)

Если ты не смотрел «Друзей» — ты ничего не смотрел. Если смотрел его пару раз, стоит включить в третий, а потом и в десятый. 10 сезонов, почти 250 серий, после которых неизбежно хочется продолжения. И сегодня, видя Дженнифер Энистон, зрители невольно вспоминают взбалмошную Рэйчел, а в Мэтью Перри угадываются все те же черты остроумного Чендлера.

Секс в большом городе (1998–1999)

Выход сериала был сравним с эффектом взорвавшейся бомбы. Такого российские женщины еще не видели! С экранов телевизоров на них смотрели четыре 30-летние женщины, красивые, свободные, живущие в Нью-Йорке и мечтающие встретить свою любовь. Но прежде найти хороший секс. Еще никто так откровенно не показывал постельные сцены и не говорил о вещах, которые было просто неприлично обсуждать даже с подружками.

Дикий ангел (1998–1999)

Аргентинский сериал, подаривший миру Наталию Орейро. Он принес кинозвезде, исполнившей главную роль, такую сумасшедшую популярность в России, что до сих пор она считается суперзвездой. Хотя сериал закончился 20 лет назад. Но история любви милой, строптивой домработницы Мили с богатым сыном хозяина дома Иво так понравилась всем подросткам, что все пели песни из сериала, покупали дневники с изображением Наталии.

Клон (2001–2002)

Бразильцы решили опередить свое время и покусились на святое, затронули тему клонирования людей. И вкрутили это в мыльную драму 250 серий. В сериале остро обсуждалась и тема женщины в мусульманской культуре. Все с упоением следили, что будет с Жади, которую насильно выдали замуж за мусульманина, и Лукасом, у которого погиб братблизнец, зато появился клон.

Твин Пикс (1990–2017)

Творение великого и ужасного Дэвида Линча просто парализовало российского зрителя. Ловко закрученная интрига вокруг убийства старшеклассницы Лоры Палмер, которая оказалась очень непростым персонажем, в сочетании с психологическими приемами и даже психоделическими вкраплениями принесла свои плоды. Стало понятно — публике нужны умные сериалы. Несмотря на то что сериал был достаточно коротким (два сезона по семь серий) «Твин Пикс» провозгласили гениальным творением всех времен и народов. Создатели даже решили сделать на культовый сериал приквел в 2017 году. Но он с треском провалился в прокате. Но до сих пор всех людей интересует, кто же убил Лору Палмер?

Пуаро (1989–2013)

Агата Кристи сочиняла такие истории, что оторваться от них просто невозможно. Конечно, ее произведения должны были быть экранизированы. Сериал про сыщика из Бельгии, который живет в Лондоне и расследует всевозможные преступления, не менее любопытен, чем приключения Шерлока Холмса. Кстати, снималось все именно в тех локациях, которые описывала Агата Кристи.

Просто Мария (1989–1990)

Этот мексиканский телесериал шел в России всего один год, но запомнился всем, кто смотрел телевизор в 90-х. Душераздирающая история простой девушки Марии, влюбленной в богача Хуана-Карлоса, растопила сердца людей. И все ждали, что мексиканская Золушка все равно уедет на своей карете-иномарке.

Приятный бонус

Теперь уже наши сериалы покупают для зарубежного проката. В этом году американская компания Netflix приобрела права на трансляцию «Эпидемии», которая заняла восьмую позицию в топ-10 этой платформы, обогнав новые сезоны «Гриффинов» и «Американской семейки». Также куплены права на сериалы «Метод», «Мажор», «Саранча», «Хождение по мукам», «Лучше чем люди».

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Антон Калинкин, продюсер, режиссер:

— Будущее за сериалами смысловыми, которые предлагают решения и выходы из различных ситуаций. Сегодня 80 процентов нашего контента — декларация события или проблемы. Но нужен и такой художественный продукт, который будет давать аудитории ответы на простые жизненные вопросы: что такое любовь, предательство, враг, друг и так далее. Это очень важная составляющая.

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