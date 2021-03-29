Комические кровопийцы предпочитают российские просторы

Актер Юрий Стоянов во время съемок сериала «Вампиры средней полосы» / Фото: ТАСС / Антон Новодережкин

Одна из российских онлайн-платформ выпустила мистический юмористическо-детективный сериал «Вампиры средней полосы». В нем авторы фантазируют, как жилось бы упырям в России.

Казалось бы, вампирская тематика была особенно актуальной несколько лет назад, после популярности «Сумерек», вызвавших волну сериалов про хладнокровных. Однако это не вполне так. Ведь были же «Дракула» и «Интервью с вампиром» раньше, и явно будут еще. Как минимум впереди у российских зрителей «вампирский» сериал «Пищеблок» по роману Алексея Иванова.

Но вернемся к премьерным сериям «Вампиров средней полосы», который если и вдохновлялся предшественниками, то разве что новозеландскими «Реальными упырями». Наш восьмисерийный сериал задумали еще в 2018 году. Тогда в Смоленске, где по сюжету и обитают современные вампиры, сняли пилотную серию. На фестивале телесериалов «Пилот», который проходил в Иванове, Юрий Стоянов, сыгравший главу клана вампиров Святослава Вернидубовича, получил награду в номинации «Лучший актер пилота телесериала». Запустили же сам проект в производство два года спустя, в начале 2020 года.

И вот теперь, постепенно, ведь новую серию выкладывают раз в неделю, зрители узнают историю смоленских вампиров. Главных героев пятеро — дед Слава (Юрий Стоянов), умеющий летать, следователь Анна Остроумова (Екатерина Кузнецова), читающая мысли, доктор Жан Иванович (Артем Ткаченко), на вкус определяющий группу крови и многое другое, а еще новообращенный блогер Женек (Глеб Калюжный). Пятая — Ольга Анваровна (Ольга Медынич), бывшая графиня и возлюбленная Жана Ивановича, которая обладает даром внушения.

По сюжету, под Смоленском находят два обескровленных трупа со следами укусов на шее. Конечно же, чтобы проконтролировать ситуацию, из Москвы приезжает следователь Иван Жалинский (Михаил Гаврилов-Третьяков), а еще Ирина Витальевна (Татьяна Догилева) из числа «хранителей». Под подозрение попадают все, особенно Женек. И теперь, чтобы защитить свой клан, вампирам средней полосы нужно найти настоящего убийцу.

Из несомненных достоинств сериала: стильный саундтрек («Мумий Тролль» и «Агата Кристи»), остроумные шутки из уст Юрия Стоянова, колоритные виды провинции и интересные вкрапления воспоминаний с историями героев. «Вампиры средней полосы» — занимательный сериал, который вместил в себя все компоненты, необходимые, чтобы расслабиться после трудного дня.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Юрий Стоянов, народный артист России:

— Всегда самое страшное — не оправдать ожидания. Поэтому, пожалуйста, постарайтесь смотреть сериал, отбросив все, чего вы ждете от этой картины, смотреть его как то, что вы не знаете, к чему не готовы. Признаюсь — это второй случай в моей биографии, когда роль деда Славы писали под артиста, то есть под меня, но я об этом не знал. Сценарист Алексей Акимов потом мне рассказал. И это здорово написанный текст, в котором довольно непростая речь. Там даже синтаксис такой, что понимаешь — мой персонаж говорит, как тот, кто прожил больше тысячи лет, и у него уже все смешалось в голове — как в дохристианской Руси разговаривали, новые слова... Материал дает очень большие возможности.

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