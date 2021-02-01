Детский пульмонолог: что лечит и когда идти на прием
Детский пульмонолог — специалист, в основные обязанности которого является диагностика, терапия и профилактика заболеваний органов дыхания у пациентов младшего возраста.
Среди заболеваний подобного рода, терапией которых занимается детский пульмонолог, стоит отметить:
• бронхит;
• пневмокониоз;
• аллергический ринит;
• воспаление легких;
• плеврит и прочее.
Малейшие проявления признаков данных заболеваний у детей должны служить причиной немедленного обращения к специалисту. Это позволит вовремя поставить диагноз, назначить терапию и, как результат, избежать опасных последствий. Именно в этом случае можно рассчитывать на полное выздоровление пациента младшего возраста.
Первичная консультация у детского пульмонолога предполагает изучение анамнеза пациента. Врач рассмотрит перечень болезней, перенесенных ребенком ранее, а также обратит внимание на заболевания, которыми переболели близкие родственники ребенка. При наличии у кого-либо из них хронических болезней дыхательных путей, вероятность их наследственного перехода ребенку высока.
Диагностика
Комплексное медицинское обследование поможет врачу при диагностике заболевания. Оно включает следующие анализы:
•на наличие туберкулеза;
• мокроты;
• крови (общий и биохимический);
• на определение чувствительности инфекционной микрофлоры к антибиотикам.
Зачастую специалисты используют также инструментальные методы постановки диагноза:
• измерение уровня оксида азота в выдыхаемом воздухе;
• спирометрия;
• КТ органов грудной клетки.
Пульмонолог самостоятельно назначает ряд необходимых анализов и исследований. За основу принимается характер симптоматической картины и тяжесть клинического случая.
Методы лечения
Часто родители не обращаются к врачу в случае проявления первых признаков заболеваний органов дыхания, полагая, что самолечение и народная медицина помогут в их устранении. Эффективность натуральных средств при болезнях дыхательных путей доказана временем. Но они могут применяться лишь в мерах профилактики и не способны полноценно заменить медикаментозные или аппаратные методы лечения. Иногда возможно применение народных средств в качестве дополнения к основному лечению, назначенному врачом.
Родителям следует помнить о том, что самолечение народными средствами может привести к тому, что будет упущено время. Очень важно отказаться от самодеятельности и при первых симптомах заболеваний дыхательных органов обратиться к специалисту. Комплексный подход очень распространен при лечении болезней дыхательных путей.
Врач пульмонолог также прописывает применение медикаментов с отхаркивающим действием. Длительность их применения и дозировки определяются доктором индивидуально для каждого пациента. Терапия зависит от степени тяжести заболевания. Она может проходить в следующих формах:
• амбулаторно, с обязательным посещением врача для осмотра;
• стационарно в медицинском учреждении. Такая форма предусмотрена в случае тяжелого течения болезни, требующего ежедневных медицинских манипуляций.
Возможно назначение антигистаминных препаратов если у пациента наблюдается аллергический кашель.
Переход заболеваний органов дыхания в хроническую стадию быстро происходит у пациентов младшего возраста, особенно если не приступить к терапии своевременно. Визит к детскому пульмонологу позволит избежать нежелательных последствий в виде осложнений заболевания.
ВОЗМОЖНЫ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ, НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА
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