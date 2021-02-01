Детский пульмонолог: что лечит и когда идти на прием

Фото: Максим Аносов, «Вечерняя Москва»

Детский пульмонолог — специалист, в основные обязанности которого является диагностика, терапия и профилактика заболеваний органов дыхания у пациентов младшего возраста.

Среди заболеваний подобного рода, терапией которых занимается детский пульмонолог, стоит отметить:

• бронхит;

• пневмокониоз;

• бронхиальная астма;

• аллергический ринит;

• воспаление легких;

• плеврит и прочее.

Малейшие проявления признаков данных заболеваний у детей должны служить причиной немедленного обращения к специалисту. Это позволит вовремя поставить диагноз, назначить терапию и, как результат, избежать опасных последствий. Именно в этом случае можно рассчитывать на полное выздоровление пациента младшего возраста.

Первичная консультация у детского пульмонолога предполагает изучение анамнеза пациента. Врач рассмотрит перечень болезней, перенесенных ребенком ранее, а также обратит внимание на заболевания, которыми переболели близкие родственники ребенка. При наличии у кого-либо из них хронических болезней дыхательных путей, вероятность их наследственного перехода ребенку высока.

Диагностика

Комплексное медицинское обследование поможет врачу при диагностике заболевания. Оно включает следующие анализы:

•на наличие туберкулеза;

• мокроты;

• крови (общий и биохимический);

• на определение чувствительности инфекционной микрофлоры к антибиотикам.

Зачастую специалисты используют также инструментальные методы постановки диагноза:

• измерение уровня оксида азота в выдыхаемом воздухе;

• спирометрия;

• КТ органов грудной клетки.

Пульмонолог самостоятельно назначает ряд необходимых анализов и исследований. За основу принимается характер симптоматической картины и тяжесть клинического случая.

Методы лечения

Часто родители не обращаются к врачу в случае проявления первых признаков заболеваний органов дыхания, полагая, что самолечение и народная медицина помогут в их устранении. Эффективность натуральных средств при болезнях дыхательных путей доказана временем. Но они могут применяться лишь в мерах профилактики и не способны полноценно заменить медикаментозные или аппаратные методы лечения. Иногда возможно применение народных средств в качестве дополнения к основному лечению, назначенному врачом.

Родителям следует помнить о том, что самолечение народными средствами может привести к тому, что будет упущено время. Очень важно отказаться от самодеятельности и при первых симптомах заболеваний дыхательных органов обратиться к специалисту. Комплексный подход очень распространен при лечении болезней дыхательных путей.

Врач пульмонолог также прописывает применение медикаментов с отхаркивающим действием. Длительность их применения и дозировки определяются доктором индивидуально для каждого пациента. Терапия зависит от степени тяжести заболевания. Она может проходить в следующих формах:

• амбулаторно, с обязательным посещением врача для осмотра;

• стационарно в медицинском учреждении. Такая форма предусмотрена в случае тяжелого течения болезни, требующего ежедневных медицинских манипуляций.

Возможно назначение антигистаминных препаратов если у пациента наблюдается аллергический кашель.

Переход заболеваний органов дыхания в хроническую стадию быстро происходит у пациентов младшего возраста, особенно если не приступить к терапии своевременно. Визит к детскому пульмонологу позволит избежать нежелательных последствий в виде осложнений заболевания.

ВОЗМОЖНЫ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ, НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА

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