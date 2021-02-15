Подготовка автомобиля к весне: алгоритм действий

Фото: Анна Быкова, «Вечерняя Москва»

Каждый автомобилист должен помнить о необходимости подготовки своего транспортного средства к смене сезона. Это особенно актуально при приближении весенне-летнего периода: на улице тает снег, оставляя при этом вместо себя слякоть, грязь и реагенты. Для того, чтобы машина безболезненно пережила это время, необходимо тщательно подготовить ее к теплым дням.

Внешний осмотр: чистка кузова и проверка днища

К серьезным проблемам с кузовом и днищем приводят три основных фактора. Во-первых, реагенты и соль портят внешний вид авто и вредят его незакрытым частям — двигателю и подвеске. Во-вторых, проблемы создают осадки. Межсезонье часто бывает богато на снег, дождь и град, иногда даже одновременно. Они являются причиной ржавчины и сколов. В-третьих, из-за постоянных перепадов температуры вода может несколько раз за сутки таять и замерзать. В итоге появляются проблемы с кузовом и днищем.

Алгоритм действий на этом этапе несложный. Днище рекомендуется проверить на СТО на подъемнике. Если специалисты выявят ржавчину, подтеки или другие проблемы, они предложат варианты их исправления.

Что касается кузова, то его можно осмотреть самостоятельно. После необходимо помыть машину без агрессивных химических средств. При необходимости можно восстановить покрытие. Некоторые водители предпочитают покрывать авто специальной пленкой, которая защищает от сколов и ржавчины.

Внутренний осмотр: чистка салона и замена расходников

На этом этапе сначала необходимо почистить и пропылесосить салон от скопившейся за зиму грязи, влажности и мусора. После первичной уборки следует уделить особое внимание ряду деталей.

Так, нужно помыть и в случае необходимости заменить уплотнители, если они неплотно прилегают к дверям. Также важно проверить обивку салона. Оригинальную обивку рекомендуется почистить специальными средствами, а после одеть на нее сменные автомобильные чехлы. На сегодняшний день сменную обивку делают из экокожи и жаккарда. Выбрать ее несложно — достаточно при заказе указать марку и модель авто.

Наконец, нужно почистить и, если требуется, заменить коврики. Даже при аккуратном использовании зимой на них собирается огромное количество грязи. Из-за этого к весне они часто приходят в негодность. Новые коврики в салон тоже несложно выбрать. При заказе нужно подобрать варианты по марке и модели машины. Также следует обратить внимание на тип коврика — рекомендуется покупать модели с сетчатым рисунком или высоким бортом.

Кстати, говоря о других расходниках, стоит задуматься о замене дворников и брызговиков.

Проверка технической части

На этом этапе речь идет о проверке ходовой, ABS и тормозных шлангов. За зиму из-за постоянных перепадов температур и высокой влажности эти части авто могут прийти в негодность.

Конечно, следует проверить уровень тормозной жидкости. После этого нужно заняться двигателем. В случае необходимости проводится замена масла и свечей. Водителям авто с МКПП рекомендуют после зимы проверять сцепление — если оно пробуксовывает, то нужно заменить фрикционный диск.

Также в зимний сезон серьезной нагрузке подвергается аккумулятор, поэтому его тоже важно проверить. Вместе с ним осматривается ремень привода генератора.

Финальный этап: замена зимней резины на летнюю

К этому несложному этапу также стоит отнестись очень серьезно. Не стоит спешить и менять резину при первой оттепели. Важно ориентироваться на среднесуточную температуру, которая должна быть выше +7 градусов. То есть плюс должен быть не только днем, но и ночью. Такие погодные условия характерны для середины апреля.

Но затягивать с заменой тоже не нужно. Если ездить на зимней резине после того, как лед и снег растаяли, это чревато большими проблемами на дороге. Например, при высоких температурах зимняя шина становится мягче, из-за чего она постепенно изнашивается. В свою очередь специальный зимний рисунок протектора не приносит никакой пользы — наоборот протектор только портится. Наконец, машина становится менее управляемой, а значит будет сложнее объехать внезапно появившееся препятствие.

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