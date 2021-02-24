Как подключить платежную систему на сайт

Фото: Анна Быкова, «Вечерняя Москва»

Оплата онлайн — это возможность дистанционно, то есть без личного присутствия, оплатить товар или услугу. С одной стороны продавец, обычно это интернет-магазин, с другой стороны покупатель, который может быть как обычным человеком, так и юридическим лицом, а между ними расстояние иногда в тысячи километров и разные часовые пояса.

Между интернет-продавцом и его покупателем должен быть посредник, через которого происходит процесс оплаты. Совсем недавно владельцы таких магазинов работали по банковскому эквайрингу. То есть заключали договор с одним или несколькими банками, и оплата была возможна только пластиковыми картами.

Это было неудобно ни для продавца, ни для покупателя, поэтому широкое распространение получили эквайринг-агрегаторы, которые дают возможность оплачивать покупки разными способами.

Преимущества онлайн-платежей для бизнеса

Любой владелец интернет-магазина заинтересован в росте количества продаж и увеличении новых клиентов. Должна работать формула: «Увидел — понравилось — купил». Если потенциальный покупатель загрузит виртуальную «корзину» товарами, а оплатить не сможет — он просто уйдет на другой сайт.

Поэтому важно найти такую платежную систему для сайта, чтобы покупатель мог совершить оплату любым удобным способом 24 часа в сутки. Какие оплаты предлагают современные способы эквайринг-агрегаторы:

• любыми банковскими картами;

• с электронных кошельков: ЮMoney, КИВИ, WebMoney и т.д.;

• сервисы Android Pay, Apple Pay и др.;

• с мобильных телефонов по СМС;

• наличными и так далее.

Как происходит подключение платежных систем

Еще до открытия интернет-магазина следует внимательно оценить все доступные системы интернет-эквайринга. Оценить удобство работы, личный кабинет, взаимодействие с техподдержкой, безопасность, комиссии по транзакциям и так далее. Выбрать для себя оптимальный вариант для работы и удобство подключения к своему сайту.

Как подключить сервисы для приема платежей

ЮКасса

Что нужно сделать:

• зарегистрироваться, сразу будет доступен личный кабинет и персональный менеджер;

• загрузить скан паспорта руководителя и анкету компании;

• скачать договор, подписать, загрузить обратно или воспользоваться электронным документооборотом;

• выбрать нужный способ установки: готовый модуль, API или статическая форма;

• сделать тестовую оплату, убедиться, что платежная система для сайта работает как нужно.

Установить платежную систему можно за один день, подключение бесплатное. Есть масса дополнительных функций: возвраты, рассрочка, счета в личном кабинете, налоговая отчетность и т.д.

ChronoPay

Бесплатное подключение за 1-3 дня. Доступно для юрлиц и ИП России, Беларуси и стран Евросоюза.

Как происходит подключение:

• подается заявка и заполняется анкета;

• департамент по рискам компании оценивает сайт. Важно полностью указать информацию по товарам, доставке и оплате;

• выбирается банк; подписываются договора с банком и ChronoPay;

• платежная система интегрируется на сайт; проверка и начало работы.

Платежный модуль встроен практически во все современные CMS. Тарифы оплаты гибкие, рассчитываются персонально с учетом бизнеса и объемом продаж. Комиссию можно уточнить у менеджеров после подачи заявки.

NextPay

Работает с юридическими и физическими лицами, предлагает специальные условия оплаты для ЖКХ, бюджетным организациям, самозанятым и т. д. Для интернет-магазинов есть готовые модули.

Как подключить:

• зарегистрироваться: е-мэйл, логин, пароль, получить секретный код;

• в личном кабинете подключить нужный проект;

• подать заявку: указать название, вэб-сайт, описание товаров или услуг. Для юрлиц нужен договор, для физлиц — кошелек ВебМани;

• подтвердить подлинность заявки;

после проверки настроить прием оплаты удобным способом.

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