Торжество абсурда

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Массовые уличные беспорядки сотрясают Вашингтон, Париж и Варшаву. В минувшие выходные в американской, польской и французской столицах задержали в общей сложности более 150 человек.

Американцы протестуют потому, что все еще не могут разобраться со своими президентами. Поляки выступают против закона о запрете абортов и заодно против полицейской жестокости и произвола. Французы с абортами давно разобрались и сосредоточились на правоохранителях: протестующей республике не нравится новый закон «О глобальной безопасности». По нему полиция получит доступ ко всем камерам видеонаблюдения в стране, при этом самих полицейских при исполнении ими своих обязанностей фотографировать будет категорически запрещено.

Перефразируя графа Толстого, заметим, что все счастливые страны похожи друг на друга, а каждая несчастливая страна несчастна по-своему. Все смешалось в блоке НАТО. Политическое руководство альянса в одностороннем порядке объявило себя «истиной в последней инстанции». С этой высокомерной позиции Вашингтон, Париж и Варшава любят раздавать «ценные указания» всем на свете. Особенно тем, кто их мнением не интересуется, и особенно во время внутриполитических сложностей, например в Венесуэле, Сирии или Белоруссии.

Но сам Запад, как видно по свежим протестам, не способен удовлетворять нужды и чаяния своего населения. Почему же он считает себя вправе раздавать менторские указания другим? Сидя в полыхающем доме, учить соседей пожарным нормам — занятие неблагодарное. Особенно отвратительно выглядят попытки подбрасывать горящие угольки в чужое жилье.

Последним ноу-хау НАТО стали систематические отказы признавать легитимность законно избранных лидеров суверенных стран. При этом руководство блока апеллирует к «народным протестам». По этой логике ООН сейчас должна отказать в легитимности польскому премьеру Матеушу Моравецкому и президенту Франции Эммануэлю Макрону. Кому отказывать в США, пока не понятно. На всякий случай лучше сразу всем. А американским лидером назначить, например, Эдварда Сноудена.

Такой прием называется Reducto ad absurdum, или «Доведение до абсурда», и прекрасно обрисовывает политику современного Запада на международной арене.

КСТАТИ

в США в выходные были задержаны 23 человека, а 8 протестующих получили травмы различной степени тяжести. В Париже задержаны 142 человека. Полиция применила газ и водометы. В Варшаве на антиправительственную акцию на площади Романа Дмовского вышли несколько тысяч человек.

Глобализации протеста требуется спусковой крючок

Акции протеста на Западе лишь на первый взгляд имеют разные источники и причины. Профессор МГУ имени Ломоносова Елена Шестопал полагает их явлениями общего порядка.

— Если говорить о США, то это знак внутриполитической неустойчивости, — отмечает заведующая кафедрой социологии и психологии политики. — Это раскол общества на сторонников и противников стратегий Байдена или Трампа.

Европейские сюжеты, по мнению Шестопал, несколько иные. В Варшаве мы имеем дело с противостоянием сторонников католической позиции с их противниками из прогрессистского стана. Это столкновение традиционалистов и постмодернистов. Что роднит его с событиями в США. Политико-психологическая основа схожа. Аналогичен характер столкновений и в Париже.

— Основа общая, но для объединения необходим триггер, какой-то серьезный шок. Пока движения носят локальный характер. Но если произойдет что-то, что затронет все страны — с разными культурам и устоями, то и беспорядки могут стать общемировым трендом, — предостерегает профессор.

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