Политические похороны

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Президента США Дональда Трампа на этой неделе могут подвергнуть импичменту уже во второй раз, не дожидаясь, пока он сам покинет свой пост 20 января. Разбираемся в ситуации.

Демократы хотят «добить» его тем, чтобы он в 2024 году с «уголовной статьей» не смог вновь баллотироваться на пост президента. Многие республиканцы с этим уже согласны. Трампа обвиняют в подстрекательстве к мятежу, в том, что это он спровоцировал штурм конгресса 6 января.

События развиваются столь стремительно, что, возможно, когда вы читаете эти строки, все уже произошло. И палата представителей проголосовала за импичмент, который — уже как отстранение от должности — должен быть подтвержден двумя третями сената. Есть и другой вариант: применение 25-й поправки к конституции, согласно которой по инициативе вице-президента ключевые члены администрации объявляют президента недееспособным. Станет ли Майкл Пенс, который оказался на посту «человека № 2» в Америке совершенно случайно и собственных политических перспектив не имеет, эдаким «Иудушкой», предавшим своего начальника, мы узнаем в самое ближайшее время.

Если палата представителей (там у демократов большинство) проголосует за импичмент, то дело передадут в сенат. Но он соберется на заседание лишь 19 января, за день до инаугурации Байдена. Все процедуры завершить до этого не успеют. Дело об отстранении Трампа может выйти по времени за пределы срока его правления. Несмотря на кажущуюся абсурдность такого решения, оно все равно может быть принято. Если к 50 сенаторам-демократам присоединятся еще 17 сенаторов-республиканцев, чтобы получить нужные две трети голосов. Несколько сенаторов от партии Трампа уже согласились поддержать такое решение. Что, скорее всего, еще глубже погрузит республиканскую партию во внутренний кризис, из которого она может не выбраться в прежнем виде.

Тем более что со стороны демократов уже раздались призывы подвергнуть импичменту двух сенаторов-республиканцев — Теда Круса и Джоша Хоули. За то, что те собирались ставить вопрос об оспаривании результатов голосования Коллегии выборщиков и проведения 10-дневной ревизии силами конгрессовской комиссии результатов голосования в ряде «спорных» штатов.

Кстати, по случайному совпадению, в конгрессе как раз был поставлен вопрос на голосование об оспаривании выборов в Пенсильвании в тот самый момент, когда 6 января туда ворвалась толпа протестантов. После того как здание освободили, к этому вопросу уже не возвращались. Что некоторых конспирологов навело на мысль о том, что среди протестантов были провокаторы, которые в результате сорвали процедуру ревизии выборов в конгрессе.

В последние дни президентства Трампа может быть разыгран еще один трюк. К примеру, Трамп досрочно уходит с тем, чтобы затем вступивший в должность президента на несколько дней Пенс помиловал бы его, гарантировав от последующего преследования по уголовным делам федерального уровня. Теоретически Трамп может в оставшееся время помиловать и сам себя, равно как и участников протестов 6 января, против которых уже завели дело по статье о терроризме и мятеже. Однако такое решение будет беспрецедентным, оно еще не тестировалось в судах.

И может, напротив, спровоцировать затем администрацию Байдена обжаловать такое решение. Так или иначе, но к моменту вступления в должность Байдена вопрос о том, чтобы на политическом будущем Трампа был поставлен крест, может быть уже решен. И дорога к новой президентской предвыборной кампании в 2024 году ему перекрыта. Похоже, что большинство американского политического класса повторения «стресса» по имени Трамп не хочет. Для республиканцев болезненным моментом остается то, что за Трампа на нынешних выборах голосовали 74 миллиона избирателей, что намного больше, чем в 2016 году. И многие из этих людей от своего кумира не откажутся.

Если партия сейчас окончательно сдаст и «похоронит» Трампа, то разочарованные избиратели могут «похоронить» саму Республиканскую партию в нынешнем виде. И в Америке на федеральном уровне установится фактически полуторапартийное правительство демократов, жаждущих реванша по всем политическим и идеологическим фронтам.

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