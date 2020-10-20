Первый каменный столичный цирк празднует юбилей

Фото: Официальный сайт Цирка на Цветном бульваре

В этот день ровно 140 лет назад состоялось первое представление в Московском цирке Никулина на Цветном бульваре.

Тогда, в 1880 году, учреждение носило имя своего основателя Альберта Саламонского. Цирковое искусство было популярно среди москвичей.Но все труппы выступали в деревянных или временных манежах. На Цветном бульваре появилось первое каменное здание, где выступали лучшие клоуны и даже дрессировщики со слонами.

— Это место выбрали потому, что рядом находился рынок.Люди шли за покупками и видели афиши. Популярность цирка обеспечивали не только артисты, но и местный буфет.Здесь любили играть в карты купцы и сам основатель учреждения, — рассказал президент Академии циркового искусства, доктор искусствоведения Сергей Макаров.

Здесь выступали знаменитые братья Дуровы. На Цветном бульваре представили свои первые номера клоуны Альперовы. Учреждение славилось своими представлениями и выдерживало конкуренцию с другими стационарными цирками, которые стали открываться в столице. После революции труппа стала государственной. Кроме постановок и спектаклей, в здании цирка проводили собрания.Под его куполом выступали лучшие зарубежные артисты.Учреждение не прекращало работу и во время Великой Отечественной войны. А после, в 1946 году, здесь открылась студия клоунады. Будущий директор цирка Юрий Никулин увидел объявление о наборе в газете «Вечерняя Москва».

— Его не взяли ни в одно из театральных училищ столицы.Тогда по объявлению он устроился в студию клоунады цирка на Цветном. Преподавателем Юрия Никулина стал знаменитый режиссер Марк Местечкин, — добавил Сергей Макаров.

До конца века советское цирковое искусство считалось одним из лучших в мире. Артисты гастролировали за рубежом. При Никулине здание учреждения перестроили.Он руководил цирком вплоть до своей смерти в 1997 году.После него должность занял сын знаменитого артиста Максим Никулин. Один из старейших цирков продолжает работу. В 2000 году перед главным входом установили памятник Юрию Никулину скульптора Александра Рукавишникова. Рядом со зданием появился фонтан «Клоуны».Его создал Зураб Церетели.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Артур Багдасаров, дрессировщик, заслуженный артист России:

—Цирк на Цветном бульваре – это Мекка для артистов. Каждый мечтает выступить на этой площадке. Потому что здесь находится историческое сердце цирка. Не важно, сколько лет ты уже в профессии, перед каждым выступлением охватывает мандраж, когда осознаешь величие этого манежа.При Юрии Никулине цирк задышал заново. Изменилось отношение к артистам. Многие получили квартиры. Была поддержка. Он очень много сделал для развития цирка.

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