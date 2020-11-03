Писатель, который не хотел быть оригинальным

Фото: Из личного архива Александра Сателя

3 ноября 1887 года в многодетной семье мастера мыловаренного завода и домохозяйки родился Самуил Маршак, один из самых известных наших детских авторов. Его книги есть почти в каждом доме.

Творческий путь Маршака начался с того, что на сатирические тексты племянника зубного врача и ученика мужской гимназии городка Острогожска обратил внимание влиятельный критик и искусствовед Владимир Стасов (идеолог и основатель движения «Художники-передвижники», автор термина «Могучая кучка»).

Стасов помог юному Самуилу Маршаку перебраться в Петербург и устроил его в одну из лучших гимназий столицы. Дальше больше: в 1904 году по поручению Стасова Самуил написал шутливую приветственную оду во славу «четырех русских богатырей»: Репина, Шаляпина, Горького и Глазунова, которые должны были навестить Стасова на даче.

Величание имело оглушительный успех. Горький заинтересовался юным поэтом и, прознав, что у того неважное здоровье, пригласил его к себе в Ялту. В семье Горького Маршак прожил два года.

В силу обстоятельств учиться Маршак продолжил в Англии. В результате изучения островной культуры он сделал переводы (ставшие классическими) сонетов Уильяма Шекспира, песен и баллад Бернса, стихов Блейка, Вордсворта, Китса и Киплинга.

За переводы произведений Бернса в 1960 году Маршак был удостоен звания почетного президента Всемирной федерации Роберта Бернса в Шотландии…

В 1922 году после некоторых мытарств поэт вернулся в Петроград, через год вышли первые детские книги: «Дом, который построил Джек», «Детки в клетке», «Сказка о глупом мышонке».

На протяжении нескольких лет Маршак был руководителем детского отдела «Госиздата» в Ленинграде. В это время в нем вышли «Горы и люди», «Рассказ о великом плане» Ильина, «Лесная газета» Бианки, «Морские истории» Житкова, «Пакет» и «Часы» Пантелеева. В то время Ленинградское отделение «Госиздата» аккумулировало все лучшее в советской детской литературе…

В 1937 году созданное Маршаком в Ленинграде детское издательство было разгромлено. Лучшие авторы редакции попали под раздачу: Введенский, Олейников, Заболоцкий, Габ- бе, Хармс. Маршак же переехал в Москву. «Минула чаша сия» и в этот раз… Далее — создавал подписи к сатирическим плакатам Кукрыниксов, фельетоны на злобу дня. Писал лирические стихи для взрослых, основательно забытые нынче… В 1960 году Маршак опубликовал автобиографическую повесть «В начале жизни». Собственно, это не история литературы — мифология, удобная автору, адекватная времени. В 1961 году увидел свет сборник статей и заметок о поэтическом мастерстве «Воспитание словом».

В 1962 году вышел сборник «Избранная лирика» — последняя прижизненная книга поэта. Четвертого июля 1964 года Маршак скончался в Москве. Похоронен на Новодевичьем кладбище.

Его большая работа, труд «О большой литературе для маленьких», содержит очень примечательное наблюдение: «Поиски оригинальности — всегда безнадежное дело. Человек, стремящийся освободиться от банальности, похож на муху, которая пытается оторваться от смазанного клеем листа — «тэнгльфута».

Освободишь от клея банальности одну ногу — увязнет другая».

ЦИТАТА

Самуил Маршак, писатель (1887-1964):

— Для того чтобы довести книгу до воображения ребенка, а не только до его сознания, человек, пишущий эту книгу, должен владеть конкретным образным словом.

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