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Акция познакомит с культурой народов
Фото: Пелагия Замятина, «Вечерняя Москва»

Акция познакомит с культурой народов

Самер Мустафа

Культура

В понедельник, 2 ноября,стартовала всероссийская акция «Культурный марафон — 2020». Принять участие в ней можно всем желающим до 1 декабря.

Основная задача проекта — познакомить россиян, решивших пройти онлайн-тест, с мировой и отечественной культурой. Участников разделят на три возрастные категории: от 7 до 10 лет, от 10 до 14, и от 14 лет и старше.

В этом году главной темой проекта станет культура регионов России. Тест разделен на четыре раздела: «Орнамент и декор», «Музыка», «Танец» и «Текст».

— Как и в прошлом году, основная задача мультимедийного теста не проверять людей на знания, а познакомить их с многообразием культурных образцов. В Российской Федерации проживают более 180 народов. У каждого из них — богатая история, свои загадки и тайны. «Культурный марафон» должен помочь не только школьникам, но и всем желающим познакомиться с некоторыми из них», — поделились в пресс-службе организаторов проекта.

Среди участников онлайн-теста также будут разыграны призы. Тысяча человек за правильные ответы на вопросы смогут получить в награду «умные» колонки.

В пресс-службе проекта утверждают, что в тесте поучаствуют более миллиона школьников.

Соорганизаторами всероссийской акции «Культурный марафон — 2020» выступили Министерство культуры и Министерство просвещения.

Прошлогодняя акция была посвящена темам кино, музыки, архитектуры и театра. В общей сложности в ней приняли участие миллион школьников и восемь тысяч учителей.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Ольга Любимова, министр культуры РФ:

— Граждане и наша страна могут гордиться многообразием культур. У каждого из народов есть свой визуальный язык, литературное и музыкальное наследие, искусство танца- все это помогает сохранить историю и традиции, чтить своих предков. «Культурный марафон» в 2020 году в свою очередь подчеркнет уникальные особенности регионов России и позволит детям, родителям и учителям узнать больше об удивительном творческом ландшафте нашей страны.

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