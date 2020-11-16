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Выставку к юбилею художественно-технических мастерских запустили онлайн
Директор Музея Москвы Анна Трапкова показывает экспозицию, посвященную ВХУТЕМАС / Фото: Сергей Шахиджанян, «Вечерняя Москва»

Выставку к юбилею художественно-технических мастерских запустили онлайн

Сергей Шахиджанян

Культура

Выставку, посвященную столетнему юбилею Высших художественно-технических мастерских, запустили в 3D-варианте на портале проекта. Увидеть экспонаты москвичи смогут не выходя из дома.

ВХУТЕМАС — явление для культуры уникальное. Они были основаны осенью 1920 года, при этом отдельные секции функционировали уже с 1918 года. После революции власти требовалось новое искусство — традиционные академии были закрыты, а вместо них создали другие учебные заведения. Мастерские готовили художников для промышленности — дизайнеров. Обучение проходило на восьми факультетах: архитектурном, живописном, скульптурном, полиграфическом, металлообрабатывающем, деревообделочном, текстильном и керамическом.

Столичный Департамент культурного наследия совместно с Московским архитектурным институтом запустили онлайн-прогулку по экспозиции, которую создали и разместили в Белом зале МАРХИ.

— С учетом эпидемической обстановки было принято решение создать виртуальный 3D-тур, который уже сейчас доступен на сайте проекта, — пояснили в пресс-службе ведомства.

Ранее выставку, посвященную юбилею ВХУТЕМАСа, открыли в Музее Москвы на третьем этаже. Ее разделили по факультетам. Но экспозиция проработала всего несколько дней, из-за ухудшения санитарно-эпидемиологической ситуации посещение залов пришлось временно запретить. Увидеть ее успели не многие, поэтому с 12 ноября организаторы перенесли экспозицию в онлайн-формат. Найти ее можно на сайте музея.

— Живописный факультет ВХУТЕМАСа был сформирован на базе Московского училища живописи, ваяния и зодчества. Обучение велось по методу «творческих мастерских», преподавали здесь в разное время Роберт Фальк, Давид Штеренберг и многие другие художники. Студенты мастерских соединяли новаторские идеи своих учителей с композициями старых мастеров и новейшими приемами своих зарубежных современников. Всего живфак выпустил 550 художников, — рассказала куратор отдела выставки живописного факультета Надежда Плунгян.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Татьяна Шулика, заместитель заведующего кафедрой «Дизайн архитектурной среды», куратор выставки в МАРХИ:

— Наследие ВХУТЕМАСа — неотъемлемая часть истории МАРХИ. Мы именно на этом старались сделать акцент.

К примеру, кафедра «Основы архитектурного проектирования» с шестидесятых годов развивает промышленное мышление так, как это заложил Николай Ладовский.

МАРХИ — прямой наследник мастерских. Выставка собрана из экспонатов Музея Московской архитектурной школы.

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творческие мастерские#выставкаонлайн-мероприятия
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