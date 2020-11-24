Город
ГородВластьИсторияМой районНаукаНедвижимостьОбразованиеТранспортТуризм
Политика
ПолитикаВнешняя политикаВнутренняя политика
Общество
ОбществоАрмияДетиЖивотныеЗаконЗвездыЗдоровьеИсторияКурьезыНаукаОбразованиеРелигияТехнологииТуризм
Культура
КультураАфишаЖивописьКиноЛитератураМузыка
Спорт
СпортНорма жизниФизкультураМосковские клубы
Происшествия
Вечерка ТВ
Печатная версия
Мой район
Московский журнал
Спецпроекты
Медиагалерея
О газете
Реклама
Вакансии
Подписка на бумажные издания
Архив газеты
Правовая информация
Главное
Фестиваль откроет тайны Страны восходящего солнца
Артисты группы японских барабанщиков «АСКА-ГУМИ» (слева направо) Юки Хасидзумэ, Такахиро Миура, Юсукэ Танака, Еситака Камицубо выступают в Парке Горького. В 2020 году они представят онлайн-программу / Фото: Музей современного искусства «Гараж»

Фестиваль откроет тайны Страны восходящего солнца

Александр Кудрявцев

Культура

Посольство Японии приглашает жителей столицы поучаствовать в фестивале J-FEST Autumn 2020. Проект посвящен культуре Страны восходящего солнца.

В рамках фестиваля пройдут лекции о чайных церемониях, боевых искусствах и других аспектах жизни и традиций японцев.

— Программа рассчитана на самую широкую публику, а не только на тех, кто всерьез увлекается японской культурой. Мы подготовили мероприятия по самым разным темам, от описания быта современных японцев до высокой традиционной культуры. Знание иностранных языков не требуется: большинство экспертов говорят на русском. Для зарубежных участников работают переводчики, — рассказала продюсер фестиваля J-FEST Юкико Касэ.

Зрители увидят мастер-классы по каллиграфии, японскому языку, живописи, оригами и другим сферам японской культуры. Специалисты Музея «Гараж» подготовили отдельную программу, посвященную архитектуре. Еще организаторы запланировали онлайн-показы художественных и документальных фильмов, концерты традиционных музыкальных коллективов. Пользователи смогут пообщаться с известной фигуристкой, двукратной серебряной призеркой Олимпийских игр 2018 года Евгенией Медведевой. Спортсменка жила в Японии и расскажет о быте Страны восходящего солнца.

— На эту субботу, 28 ноября, мы запланировали трансляцию театрального проекта ART KABUKI. Это будет эксклюзивная международная премьера. Проект создали в этом году во время карантина из-за пандемии коронавируса. В Японии зрителям уже показали это представление, теперь его смогут увидеть зрители из России. Это — кульминация нашего фестиваля, — добавила Юкико Касэ.

Кроме того, организаторы проведут несколько конкурсных программ. Пользователи с помощью открытого голосования смогут выбрать создателей лучшего косплея. Это костюм и внешний образ популярных героев фильмов, комиксов и анимационных лент. Еще пройдут конкурсы по караоке и созданию традиционного кимоно юката.

Фестиваль проходит в рамках проекта «Месяц Японии в Москве». Его организовали при поддержке столичного правительства. Принять участие в J-FEST Autumn 2020 можно до 5 декабря 2020 года.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Теохиса Кодзуки, чрезвычайный и полномочный посол Японии в России:

— Из-за ситуации с коронавирусом мы перевели фестиваль в онлайн-формат. Это позволило привлечь к нему внимание не только москвичей, но и остальных жителей России. Зрители смогут познакомиться с традиционными и современными культурными особенностями Японии. В рамках сотрудничества двух государств в этом году запланировано порядка 130 мероприятий. Фестиваль J-FEST — крупнейшее событие из них.

Читайте также: Столичных жителей пригласили на онлайн-празднование Дня моржа

мероприятияМосквафестиваль
Google newsGoogle newsGoogle news
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Последнее
Все новости
Мнения
Никита Миронов
Никита Миронов

Старый Бари борозды не портит

Андрей Тяжельников
Андрей Тяжельников

Диагноз поставит только врач

Руслан Клинский
Руслан Клинский

Анна Семенович в поисках самца

Нина Петроченко
Нина Петроченко

Если вам нужна помощь психолога

Георгий Бовт
Георгий Бовт

Как уберечь Приднестровье от новой войны

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Михаил Ефремов и Господь Бог

Митрополит Калужский и Боровский Климент
Митрополит Калужский и Боровский Климент

Книга, пробуждающая добрые чувства

Все мнения
О проекте