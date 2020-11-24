Фестиваль откроет тайны Страны восходящего солнца

Артисты группы японских барабанщиков «АСКА-ГУМИ» (слева направо) Юки Хасидзумэ, Такахиро Миура, Юсукэ Танака, Еситака Камицубо выступают в Парке Горького. В 2020 году они представят онлайн-программу / Фото: Музей современного искусства «Гараж»

Посольство Японии приглашает жителей столицы поучаствовать в фестивале J-FEST Autumn 2020. Проект посвящен культуре Страны восходящего солнца.

В рамках фестиваля пройдут лекции о чайных церемониях, боевых искусствах и других аспектах жизни и традиций японцев.

— Программа рассчитана на самую широкую публику, а не только на тех, кто всерьез увлекается японской культурой. Мы подготовили мероприятия по самым разным темам, от описания быта современных японцев до высокой традиционной культуры. Знание иностранных языков не требуется: большинство экспертов говорят на русском. Для зарубежных участников работают переводчики, — рассказала продюсер фестиваля J-FEST Юкико Касэ.

Зрители увидят мастер-классы по каллиграфии, японскому языку, живописи, оригами и другим сферам японской культуры. Специалисты Музея «Гараж» подготовили отдельную программу, посвященную архитектуре. Еще организаторы запланировали онлайн-показы художественных и документальных фильмов, концерты традиционных музыкальных коллективов. Пользователи смогут пообщаться с известной фигуристкой, двукратной серебряной призеркой Олимпийских игр 2018 года Евгенией Медведевой. Спортсменка жила в Японии и расскажет о быте Страны восходящего солнца.

— На эту субботу, 28 ноября, мы запланировали трансляцию театрального проекта ART KABUKI. Это будет эксклюзивная международная премьера. Проект создали в этом году во время карантина из-за пандемии коронавируса. В Японии зрителям уже показали это представление, теперь его смогут увидеть зрители из России. Это — кульминация нашего фестиваля, — добавила Юкико Касэ.

Кроме того, организаторы проведут несколько конкурсных программ. Пользователи с помощью открытого голосования смогут выбрать создателей лучшего косплея. Это костюм и внешний образ популярных героев фильмов, комиксов и анимационных лент. Еще пройдут конкурсы по караоке и созданию традиционного кимоно юката.

Фестиваль проходит в рамках проекта «Месяц Японии в Москве». Его организовали при поддержке столичного правительства. Принять участие в J-FEST Autumn 2020 можно до 5 декабря 2020 года.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Теохиса Кодзуки, чрезвычайный и полномочный посол Японии в России:

— Из-за ситуации с коронавирусом мы перевели фестиваль в онлайн-формат. Это позволило привлечь к нему внимание не только москвичей, но и остальных жителей России. Зрители смогут познакомиться с традиционными и современными культурными особенностями Японии. В рамках сотрудничества двух государств в этом году запланировано порядка 130 мероприятий. Фестиваль J-FEST — крупнейшее событие из них.

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