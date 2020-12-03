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Гламурная креветка и ондатра обнажили человеческие пороки
Фото: Александр Авилов / АГН «Москва»

Гламурная креветка и ондатра обнажили человеческие пороки

Ирина Ковган

Культура

В четверг, 3 декабря, в театре Et Cetera представили премьеру авторского спектакля поэта и баснописца Влада Маленко «#ОСТОРОЖНОБАСНИ». Режиссер — Андрей Щукин.

Эта постановка родилась благодаря художественному руководителю театра Александру Калягину.

— На такой рискованный эксперимент — поставить басни — мог решиться только он. Для Александра Калягина все жанры хороши, кроме скучного, — сказала пресс-атташе Et Cetera Татьяна Никольская. Именно поэтому выбор пал на Влада Маленко — автора хлестких сатирических текстов, на счету которого более 300 басен.

— Карантин и его последствия создатели постановки восприняли как брошенную в лицо перчатку и договорились молниеносно реагировать на все события, писать и включать в спектакль новые сцены, чтобы зритель не скучал ни секунды, — добавила Татьяна Никольская.

Роли исполнили Кирилл Лоскутов, Евгений Токарев, Евгений Тихомиров, Анастасия Кормилицына и другие. Создатели музыки — мастера перформансов Сергей Летов и Владимир Нелинов — играли ее вживую.

Спектакль получился эффектным. Сцены чередуются с песнями, танцами, перформансами. И даже прерываются, когда артист останавливает действие, и труппа начинает обсуждать постановку, спорить, спрашивать совета у зрителей. Обнажается театральная «кухня».

Сюжеты очень разные. Речь идет о вечных человеческих пороках: подлости, алчности, предательстве, зависти, гордыне, распутстве. Но в игровой форме автор поднял и злободневные темы: современные политические игры, протесты. Персонажами стали буквы алфавита, ежи-скинхеды, гламурная креветка, нефтяной олигарх, актриса-ондатра и другие герои, действующие в неповторимом мире поэта-баснописца.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Влад Маленко, актер и постановщик спектакля:

— Многие не верили, что спектакль получится. Кто-то даже иронично называл меня сумасшедшим. Басня — сложный жанр, да и соединить несколько сюжетов проблематично. Самое трудное — найти адекватный театральный язык. Но мы сделали попытку, похулиганили. Спектакль будет меняться, дополним его новыми деталями, сценами.

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