Год запомнится новыми рекордами. Мастера расписали Царь-поднос, а счет гостей фестивалей стал идти на миллионы

Главный редактор Книги рекордов России Станислав Коненко измеряет изготовленный к фестивалю «Русское поле» жостовский поднос-рекордсмен / Фото: Светлана Колоскова, «Вечерняя Москва»

Главные события уходящего года в сфере национальной политики позволяют сделать выводы: онлайн-формат большинства мероприятий не уменьшил, а даже увеличил число их участников.

Дружба народов и национальные праздники — как одно из ее проявлений — в этом году переместились в онлайн. И что же? Программу «Московского Сабантуя» посмотрели более 1,3 миллиона зрителей, что стало настоящим рекордом для этого события. Праздник, напомним, прошел 4 июля в онлайн-формате. К трансляции из Татарского культурного центра то и дело подключались национальные общины из разных уголков планеты: Португалии, США, Австралии и других стран.

А 29 августа со сцены Московского театра танца «Гжель» прошла онлайн-трансляция IX Межрегионального творческого фестиваля славянского искусства «Русское поле». Ее посмотрели более 3,2 миллиона человек во всем мире: от Сейшельских островов до Канады.

— География фестиваля расширилась. В нем приняли участие 57 регионов России, Луганская Народная Республика, Австрия, Польша, Эстония, Армения и Беларусь. Очередной рекорд установлен! — отметил руководитель столичного Департамента национальной политики и межрегиональных связей Виталий Сучков.

А еще на «Русском поле» продемонстрировали самый большой поднос с жостовской росписью в России. Размер рекордсмена впечатляет: 2,10 на 1,46 метра. Вес — 84 килограмма.

Москва также стала самым активным регионом — участником «Большого этнографического диктанта — 2020». Свои знания проверили более 171 тысячи человек! Средний балл в Москве составил 70,5 из 100 возможных. При этом самому младшему участнику диктанта всего 10 лет, а самому старшему — 89.

— С каждым годом становится все больше участников акции, диктант пишут в десятках стран мира, — рассказывает руководитель Федерального агентства по делам национальностей Игорь Баринов. — И москвичи — одни из самых активных участников этнографического диктанта.

С большим успехом прошел и Медиафорум этнических и региональных СМИ. Он собрал участников из 51 региона России.

— Журналисты, освещающие межэтническую тематику, становятся в России все более востребованы. Поэтому наш форум все популярней, — рассуждает член Совета при президенте Российской Федерации по межнациональным отношениям Маргарита Лянге.

ФОРУМ

В этом году с большим успехом был реализован проект «Многонациональная Победа», в котором приняли участие около шести тысяч человек. Участники написали рассказы о межнациональной дружбе, взаимопомощи и героизме, проявленном представителями разных национальностей во время войны.

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