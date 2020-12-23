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Из Болгарии с любовью от молодой и признанной
Фото: pixabay.com

Из Болгарии с любовью от молодой и признанной

Вера Журавлева

Культура

Болгарский культурный институт в Москве поздравит любителей музыки с Новым годом онлайн-концертом молодой талантливой пианистки Десиславы Карагезовой.

Новогоднее музыкальное поздравление от болгарской пианистки станет одним из мероприятий серии «Молодые и признанные». В этом году лауреат международных конкурсов Десислава Карагезова стала студенткой Российской академии музыки имени Гнесиных.

— Учиться в России — моя мечта с детства, потому что я очень люблю русскую культуру и русскую классическую музыку — Чайковского, Скрябина, Рахманинова, — объяснила пианистка.

Пока Десислава ждет, когда закончится период онлайн-обучения и она сможет вновь приехать в Москву. И готовится к выступлению. Концерт пройдет 29 декабря в 19:00 на сайте БКИ (bci-russia.ru) и его страницах в соцсетях.

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