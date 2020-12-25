В МХАТ имени Горького реконструировали «Вишневый сад» 32-летней давности

Фото: Сергей Киселев / АГН «Москва»

25 декабря 2020 года в МХАТ имени Горького состоится премьера-реконструкция постановки «Вишневый сад» 1988 года. Накануне корреспондент «ВМ» побывал на генеральной репетиции.

Новый «старый» спектакль уже сам по себе предвещает быть неординарной премьерой конца года, ведь в нем использованы декорации великого театрального художника Владимира Серебровского.

— «Вишневый сад» — еще одна историческая реконструкция важного для нас спектакля с выдающимися декорациями Владимира Серебровского. Последнего, как ни странно звучит, театрального художника Серебряного века, жившего тогда, когда Серебряного века уже не было, — сказал перед генеральной репетицией художественный руководитель МХАТ имени Горького Эдуард Бояков. — Только сейчас мы понимаем, какого уровня художник работал когда-то в нашем театре. Удивительный талант. Мы долго работали с архивами, чтобы восстановить постановку. Но по сути это получился самостоятельный спектакль, так как в нем занят весь новый состав актеров.

Действительно, необычно расположение комнаты, куда приезжает Раневская с дочерью из Парижа. Это угол той самой «детской», где спала когда-то главная героиня. На сцене простор, высота, пространство, но... угол. Возможно, так и подчеркивает художник, что помещики попали в угол со своей политикой, не решаясь продвигаться вперед, как Лопахин.

— Нашей главной задачей было сохранение сценического оформления, выдающегося пространственного решения, — рассказывает режиссер, народный артист России Валентин Клементьев. — Но мы не копировали спектакль, а хотели по-новому осмыслить текст.

В роли Раневской блистает заслуженная артистка России Анна Большова, которую специально пригласили на эту роль из «Ленкома».

Аня в исполнении Марии Следневой, безусловно, более предприимчива, в отличие от матери, принимает условия новой жизни, и, скорее всего, у нее все сложится в жизни. Во всяком случае, актриса была убедительна. А вот Варя в исполнении Елены Коробейниковой по своим убеждениям, по сути, ничем не отличается от матери. Она даже не пытается признаться в своих чувствах Лопахину.

Надо отметить, что игра актеров была изумительна, каждый хоть как-то выделился. Не могу не отметить Фирса в исполнении народного артиста России Геннадия Кочкожарова.

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