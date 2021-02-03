Трендами февраля станут юмор и ирония

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Удивительно, но начало февраля на нескольких каналах решено встретить комедийным жанром.

Пошутим: это связано с исследованием, которое провел для телеканала «Комедия» Институт современных медиа. Результаты впечатляют: 58 процентов опрошенных признались, что смотрят по телевизору комедии, причем 8 процентов респондентов делают это каждый или почти каждый день, а 17 — пару раз в неделю. Кстати, вот еще кое-что любопытное: исследования говорят, что комедия оказалась жанром для просмотра в одиночестве! Во всяком случае, так ответили 34 процента опрошенных. И с друзьями комедии люди смотрят не так часто — всего в 8 процентах случаев. Правильно, с друзьями общаться нужно, а не в экран глядеть.

Но, как бы там ни было, с 1 февраля телеканал ТНТ запускает новый сериал «Отпуск», в котором снимались Павел Майков, Демис Карибидис и Татьяна Догилева. Героям сериала, которые отправились к Черному морю, далеко не всегда будет весело, но поездка сулит им немало приключений и перемен в жизни.

А на канале «ЧЕ!» с 8 февраля стартует «Дизель-шоу» — международный комедийный хит от «Дизель Студио». Тем, кто с таким форматом еще не знаком, проще всего будет для понимания представить некий аналог «Уральским пельменям». «Дизель-шоу» — это набор веселой нарезки из забавных зарисовок и скетчей на актуальные темы. Это могут быть и семейные отношения, и социальные события, и любовь, и плохие дороги, а то и цифровизация — словом, абсолютно все то, о чем шутят или говорят. Обещают, что шуточки скетчей будут колкими, но в нем не будет оскорблений. А еще это шоу состоит не из одних лишь шуток, но и из пародий, музыкальных номеров и розыгрышей.

Часть участников «Дизельшоу» вы знаете, если смотрите КВН: это ребята из команд «Уездный город» и «ЧП» Сергей Писаренко, Евгений Никишин и Евгений Сморигин.

КСТАТИ

По итогам всероссийского опроса, лидерами телесмотрения среди современных комедий стали такие киноработы, как «Сваты» (они лидируют), а также «Холоп» и «Пес». Из иностранных комедий в неизменных лидерах остаются такие картины, как «Один дома», «Маска» и «1+1». Ну а больше всего по-прежнему смотрят неувядаемые комедийные хиты прошлого: «Ивана Васильевича», «Бриллиантовую руку» и больше всех «Операцию «Ы».

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Елена Карпенок, директор телеканала «Че»:

— В этом году наш телеканал нацелен на беспрецедентное увеличение доли развлекательного контента, и покупка этого шоу полностью вписывается в стратегию развития канала. Юмористический украинский проект «Дизельшоу» — настоящий хит. Я уверена: юмор объединяет.

Интернациональный состав команды и прекрасное качество юмора, все это позволяет надеяться, что и зрители «ЧЕ!» оценят проект, он соберет всю семью у экрана, а также продемонстрирует хорошие результаты по доле аудитории!

Просмотр комедийных кинофильмов:

СОВРЕМЕННЫЕ ОТЕЧЕСТВЕННЫЕ

— «Сваты» 3,1%

— «Холоп» 0,5%

— «Пес» 0,5%

ИНОСТРАННЫЕ

— «Маска» 1,5%

— «Один дома» 2,1 %

— «1+1» 0,5%

СОВЕТСКИЕ

— «Иван Васильевич меняет профессию» 2,9%

— «Операция «Ы» 5,7%

— «Бриллиантовая рука» 5,3%

По данным Института современных медиа (MOMRI)

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