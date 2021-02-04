Трагическая история предубеждения

Фото: facebook.com/valery.gergiev

На Исторической сцене Большого театра в рамках фестиваля «Золотая маска» 8 февраля презентуют оперу композитора Родиона Щедрина «Лолита». Дирижировать будет художественный руководитель Мариинского театра Валерий Гергиев.

Режиссер постановки — Слава Даубнерова. Она создала интеллигентную оперу по мотивам знаменитого романа Владимира Набокова «Лолита». Постановка получилась без «желтизны» и излишнего натурализма. Однако на афише стоит предупреждение о том, что зрители младше 18 лет на спектакль не допускаются. В данном случае возрастное ограничение — скорее, рекламный ход, ведь, как гласит известная поговорка, запретный плод сладок.

— На мой взгляд, «Лолита» Владимира Набокова — это трагическая книга, полная недосказанности, намеков. Конечно, нельзя уходить от фабулы, но мне кажется, дело тут в другом. Я хотел бы, чтобы эту оперу зрители слушали и смотрели без предубеждений, не поверив тому пренебрежительному отношению, которое кто-то когда-то мог высказать. Доверьтесь тому, что вы увидите, — поделился композитор, народный артист Советского Союза Родион Щедрин.

В 2021 году «Лолита» номинирована на премию «Золотая маска» в категории «Лучший российский оперный спектакль». Главные роли в постановке исполнят актеры Пелагея Куренная, Петр Соколов и Александр Михайлов. Они тоже номинированы на престижную театральную премию.

Действие на сцене сопровождает музыка Родиона Щедрина. Партитура оперы довольно трудная: далеко не каждый оркестр и вокалист способны отработать ее. Мелодия часто изменяет темп, она богата необычными ритмическими рисунками.

Особого внимания заслуживает либретто оперы (словесный текст музыкально-вокального произведения. — «ВМ») авторства Родиона Щедрина. Оно заинтересует слушателей, ведь текст ловко балансирует на грани морали, не переступая черту безнравственности.

Читайте также: Что за дива! Оперная прима Любовь Казарновская предпочла Вене Москву