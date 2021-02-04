Нужно сохранить историю района

Фото: Владимир Новиков, «Вечерняя Москва»

Руководитель Бибиревского землячества Ольга Макаренкова рассказала «Вечерней Москве» о том, что сделано в организации за прошедшие девять лет, и о том, какую общественную работу ведут представители сообщества сегодня.

Началось все с того, что неравнодушный житель района Михаил Полянский предложил увековечить память москвичей — жителей Бибирева, которые погибли в Великую Отечественную войну.

— Идею поддержали районные депутаты, управа, — вспоминает Ольга Макаренкова. — Памятник установили и увековечили на нем имена погибших односельчан. Их было 70.

По словам Ольги Евгеньевны, работа по поиску земляков, отдавших жизнь за Родину, сплотила людей, которые знают историю Бибирева и стремятся ее сохранить, передать потомкам.

— Вот так и появилось Бибиревское землячество — сообщество жителей деревень и сел, находившихся на территории современного столичного района, — говорит Макаренкова.

Первая встреча землячества собрала пятнадцать человек. Затем на них стало приходить все больше и больше уроженцев населенных пунктов, которые когда-то находились на этой территории. Сейчас в это сообщество входит уже более ста москвичей.

К слову, в столице на сегодняшний день зарегистрировано 80 землячеств, но среди них до сих пор нет ни одного общественного объединения, представляющего отдельно взятый район города.

— Наш опыт можно рассматривать как экспериментальную площадку по реализации деятельности землячества как для районов северо-востока столицы, так и для других округов, — уверена руководитель проекта.

Основная цель сообщества — это сбор и сохранение историко-краеведческого материала о бывших коренных жителях этой территории, сельском укладе их жизни, об историческом прошлом деревень.

— И мы продолжаем работу по поиску погибших земляков,— рассказывает Макаренкова. — Встречаемся со школьниками, рассказываем им о Бибиреве в годы Великой Отечественной войны, читаем письма солдат. Такое общение помогает подрастающему поколению по-новому взглянуть на наше героическое прошлое.

В следующем году землячество отметит десятилетний юбилей. К этой круглой дате сообщество подходит с определенными планами.

— Хотим издать книгу — материала накопилось очень много, — говорит Макаренкова. Она очень любит Москву — свой родной город. И ей дороги многие его места.

— Но если говорить о каком-то определенном месте, то я бы назвала Аптекарский огород. Это при том, что открыла я для себя его совсем недавно. Но теперь, когда приезжаю туда, чувствую, что вся суета, которая окружает нас сейчас, отходит на второй план. В этом замечательном месте я просто отдыхаю, наслаждаюсь красотой, ощущаю, что единение с природой — это настоящее счастье, — считает Макаренкова.

КСТАТИ

В 2014 году при сообществе был открыт краеведческий музей Бибиревского землячества.

Каждый представленный музейный экспонат имеет особую ценность, так как экспозиция состоит из семейных предметов, переданных в дар музею жителями района. Важные экспонаты хранятся в музее, однако сама экспозиция — передвижная.

Сегодня музейная экспозиция продолжает пополнятся за счет материалов, которые приносят сюда члены землячества. Здесь также проходят лекции об истории района и проводятся экскурсии.

КРОМЕ ТОГО

Московский планетарий возобновляет групповые экскурсии для школьников. Первые прогулки по звездному дому пройдут уже с субботы, 6 февраля. Экскурсия рассчитана на 45–50 минут. В одной группе может быть не больше пяти человек. Ребятам расскажут историю Московского планетария, покажут архивные фотографии и детали аппаратов, которые в разные годы создавали звездное небо на куполе здания. Также школьники посетят зал, где хранятся метеориты и стоят глобусы Земли, Луны, Марса и Венеры.

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